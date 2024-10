YAMAHA R3: UN NUOVO VOLTO NEL MONDO R

Con il suo design rivoluzionario le dimensioni compatte e la potenza impressionante, per quasi 25 anni, la gamma Yamaha R Series ha fissato il punto di riferimento per ogni moto Supersport e le aspettative di ogni pilota.

Guidati dal successo globale di Yamaha nelle competizioni, fino alla classe regina della MotoGP. Ogni modello della gamma Supersport presenta innovazioni tecnologiche derivate dalle corse e un’estetica studiata per creare la gamma definitiva di moto stradali e da pista.

In linea con l’impegno di Yamaha nel rendere disponibile tecnologia e prestazioni da gara ad ogni pilota, qualunque sia il loro livello di esperienza o le esigenze di guida, la R Series arriva nel 2025 più definita, raffinata e emozionante che mai.

Per il 2025 una rinnovata R3 si unirà alla gamma Supersport, riaffermando l’impegno di Yamaha ad offrire un’esperienza di guida senza pari per ogni pilota. Questo nuovo modello che si aggiunge alla R125, R7 e R9, oltre alla R6 RACE e R6 GYTR orientate alla pista e alle nuove R1 RACE e R1 GYTR.

Con un look completamente nuovo per il 2025, i fan della R Series identificheranno immediatamente la nuova R3 come un autentico modello Yamaha Supersport. Grazie al nuovo design aggressivo e al look del gruppo ottico anteriore twin-light e luci di posizione integrate. Oltre al nuovo design aero ispirato alla M1,con ali aerodinamiche per la gestione dei flussi d’aria frontali.

Oltre a questo nuovo look sorprendente, la R3 è dotata di un telaio compatto e leggero che offre il giusto equilibrio tra forza e rigidità, con forcella a steli rovesciati e un potente sistema frenante per spingere i nuovi piloti a divertirsi e sentirsi sicuri nel mondo R.

STILE R-DNA

L’aerodinamica all’avanguardia è al centro del nuovo design della R3, che prende ispirazione dal modello MotoGP M1 di Yamaha. Riconoscibile immediatamente come membro della famiglia Supersport di Yamaha, il nuovo modello ha un aspetto tanto distintivo quanto le sue prestazioni e farà sentire ogni nuovo pilota in sella ad una vera Supersport.

Davanti, la R3 sfoggia un doppio faro di nuova generazione, e luci diurne a LED che si fondono con le carenature per un look Sportivo e adrenalinico, migliorando al contempo le prestazioni aerodinamiche della moto.

Sotto la presa d’aria di aspirazione d’aria dal caratteristico design a M della R Series ci sono le nuove ali aero integrate derivate dalla M1. In combinazione con il design della nuova carenatura, forniscono la massima efficienza aerodinamica quando l’aria scorre lungo il profilo della moto.

Il design della nuova carena a strati oltre a migliorare la penetrazione aerodinamica, estrae i flussi di aria calda del motore per una migliore raffreddamento dello stesso.

Per i giovani piloti e i nuovi piloti, la R3 sembrerà veloce anche quando è ferma. Senza dubbio diventerà un argomento di conversazione ad ogni incontro.

ENTRARE NEL MONDO R NON È MAI STATO PIÙ FACILE

Abbinando stile all’avanguardia e praticità, la nuova R3 è leggera e compatta, pesa solo 170 kg in ordine di marcia ed è facile da maneggiare e manovrare. Inoltre, la larghezza della sella è stata ridotta di 6 mm, mentre le cover laterali sono più sottili di 13 mm, offrendo così un profilo molto più stretto per facilitare i movimenti in moto. Questi perfezionamenti, insieme all’altezza della sella di soli 780 mm, rendono più facile che mai per i piloti poggiare saldamente i piedi a terra e sentirsi sicuri quando si fermano.

MOTORE 321CC: PRESTAZIONI SPORTIVE EMOZIONANTI PER I NUOVI PILOTI

Al cuore della R3 c’è un motore bicilindrico in linea a 4 tempi da 321 cc, pronto ad emozionare sia su strada che in pista, che offre 42 CV a 10.750 giri/min e una coppia di 29,5 Nm a 9.000 giri/min.

FRIZIONE A&S: CONTROLLO DEFINITIVO

Una caratteristica chiave delle prestazioni della R3 è l’inclusione della frizione (A&S) che garantisce cambi marcia più fluidi e morbidi, oltre a un controllo maggiore sul freno motore. Questo rende l’esperienza di guida Supersport più accessibile a un numero maggiore di piloti. Per cambi marcia rapidi e fluidi, è inoltre disponibile come opzione il sistema Quick Shift (QSS) per la R3.

FORCELLA A STELI ROVESCIATI AD ALTA SPECIFICA E TELAIO RAFFINATO

Per offrire la massima sensibilità e stabilità in tutte le condizioni di guida, la forcella a steli rovesciati da 37 mm della R3 garantisce un eccellente feedback dell’avantreno durante le curve e la frenata. Il telaio compatto e leggero offre il giusto equilibrio tra forza e rigidità, essenziale per i nuovi piloti che stanno trovando il proprio posto nel mondo delle due ruote.

APP MyRide E PRESA USB

La R3 è dotata di connettività per smartphone tramite Yamaha Motorcycle Connect (MyRide), che consente agli utenti di accedere ad una grande quantità di dati e informazioni sulla loro moto.