ACI-ISTAT: le stime sull’incidentalità stradale nel primo semestre 2024

Le stime ACI-ISTAT relative ai primi sei mesi del 2024 evidenziano – rispetto allo stesso periodo del 2023 – un leggero aumento (+0,9%) del numero degli incidenti stradali con lesioni a persone (80.057, contro i 79.317 del primo semestre 2023) e dei feriti (+0,5%: 107.643 rispetto a 107.060), e un aumento più significativo (+4,0%) delle vittime entro il trentesimo giorno: 1.429, rispetto alle 1.374 del primo semestre 2023.

In media, nei primi sei mesi del 2023, ogni giorno si sono verificati 440 incidenti, con 7,9 morti e 591 feriti.

Nel confronto con i primi sei mesi del 2019 – anno di riferimento per l’obiettivo 2030, fissato dalla Commissione Europea con il programma “Road safety policy framework 2021-2030” (riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi entro il 2030) – incidenti (-4,3%), morti (-6,8%) e feriti (-8,0%) risultano in calo, anche se l’aumento dei morti registrato nei primi sei mesi del 2024, allontana, l’Italia dagli obiettivi fissati in sede europea.

Incidenti stradali ITALIA: INCIDENTI, vittime e feriti: STIME GEN-GIU 2024

INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, vittime E FERITI Incidenti stradali Vittime (entro 30 giorni) Feriti Valori assoluti Gennaio-giugno 2024 (a) 80.057 1.429 107.643 Gennaio-giugno 2024/2023 +0,9 +4,0 +0,5 Gennaio-giugno 2024/2019 -4,3 -6,8 -8,0

(a) Stima preliminare 2024, basata su microdati e dati riepilogativi pervenuti all’Istat entro il 31/10/2024

Nel confronto con il primo semestre 2023, le vittime diminuiscono sulle autostrade (-13,9%) ma aumentano su strade urbane (+7,9%) ed extraurbane (+1,0%). Rispetto ai primi sei mesi del 2019, invece, le vittime registrano una diminuzione significativa sulle autostrade (-31,9%) e più contenuta sulle strade extraurbane (-4,2%). Sulle strade urbane, invece, si stima un aumento pari all’1,1%.

Per quanto riguarda le percorrenze autostradali, il dato cumulato dei primi quattro mesi del 2024, registra una crescita del 3,1% di veicoli/km percorsi sulla rete, rispetto allo stesso periodo temporale dello scorso anno. Questo risultato è riconducibile soprattutto all’incremento delle percorrenze dei veicoli pesanti, la cui crescita rispetto al 2023 è stata del 4%, anche i volumi per i veicoli leggeri hanno fatto registrare, ad ogni modo, un aumento del 2,7%.

Per quanto riguarda il traffico sulla rete extraurbana principale si registrano, per i veicoli leggeri e pesanti, valori in lieve aumento nel primo semestre 2024 (+1,4%). Mediamente il traffico risulta aumentato di circa l’1% per i veicoli leggeri e dell’1,9% per i pesanti.

INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI PER CATEGORIA DI STRADA.

gennaio-giugno 2024: STIME PRELIMINARI.

(a) Sono incluse nella categoria “Strade urbane” anche le Provinciali, Statali e Regionali entro l’abitato. Sono incluse nella categoria “Strade extraurbane”, le strade Statali, Regionali e Provinciali fuori dall’abitato e Comunali extraurbane