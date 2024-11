MUSE. Museo del sonno: dal mito alla scienza

n occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il MUSE organizza una serata per conoscere buone pratiche per un riposo ottimale e approfondire i risultati della ricerca scientifica multidisciplinare.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il MUSE organizza una serata per conoscere buone pratiche per un riposo ottimale e approfondire i risultati della ricerca scientifica multidisciplinare.

Quante ore è bene dormire ogni notte? Come fare per addormentarsi tranquillamente? Quanto dormono gli animali? Perché si sogna?

Per esplorare e approfondire questo tema, mercoledì 20 novembre 2024 nel corso della mattinata si terranno delle attività per le scuole (su prenotazione) mentre alle 18, viene proposto l’incontro “Il Museo del sonno”, con la presentazione dell’omonimo libro – edizioni Errekappa – alla presenza dell’autrice Chiara Baglioni e dell’autore Stefano Bastianini.

Per tutto il pomeriggio infine, dalle 14 alle 18, bambine e bambini troveranno in museo il corner “Gioca nel bosco!” dove potranno scoprire tutti i personaggi del mondo di Sylvanian Families. In collaborazione con Epoch di Fantasia. Attività gratuita a fruizione libera compresa nel biglietto.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è un diritto umano da difendere e proteggere. Una parte importante è l’igiene del sonno se si pensa che in tutto, passiamo un terzo della vita dormendo.

Se questo non avesse un’importanza fondamentale per la nostra sopravvivenza ed efficienza durante il giorno, l’evoluzione avrebbe gradualmente abbandonato o ridotto un comportamento apparentemente poco utile. Invece, non possiamo farne a meno.



l libro “Museo del sonno” il libro racconta ai bambini e alle bambine che cos’è il sonno con un linguaggio adatto a giovani lettrici e lettori, ma con contenuti aggiornati sulla base dei principali risultati attuali nella ricerca scientifica di psicologia e fisiologia del sonno. I bambini e le bambine sono accompagnati alla visita di un ipotetico museo, in cui ogni sala è dedicata alla spiegazione semplice di un aspetto del sonno, partendo da come i racconti mitologici hanno descritto il sonno nelle varie culture fino ad arrivare alle spiegazioni scientifiche del fenomeno. Il volume è costruito in modo che i lettori e le lettrici possano annotare le proprie osservazioni e riportare con l’aiuto della guida Sabbiolina le proprie osservazioni e la propria esperienza.

Gli autori

Chiara Baglioni è Professoressa Associata di Psicologia Clinica all’Università degli Studi Guglielmo Marconi e Psicologa Psicoterapeuta.

Nella sua attività di ricerca si interessa in particolare di come sonno ed emozioni si influenzano a vicenda e di come questo sia importante per la nostra salute. Si dedica, inoltre, allo studio del disturbo di insonnia nelle/i bambine/i e nelle persone adulte e il suo lavoro riflette numerose collaborazioni a livello internazionale e nazionale.

È membro del Direttivo dell’Accademia Europea per il Trattamento del Disturbo di Insonnia che si occupa di promuovere la diffusione di corsi, centri e iniziative di alta qualità sul tema.

Stefano Bastianini è Professore Associato di Fisiologia presso l’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, attivo nel campo della ricerca sul sonno da più di 20 anni. I suoi studi sono rivolti a comprendere i meccanismi di base e le alterazioni di questo misterioso comportamento al fine di sviluppare nuove terapie per i disturbi del sonno. È attivamente coinvolto in iniziative di sensibilizzazione presso le scuole primarie sull’importante ruolo del sonno nelle vite di persone adulte e bambine/i.