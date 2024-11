Turismo motore dell’economia o degli addetti ai lavori?

I consumatori dei servizi pagano di più senza che le loro entrate base possano compensare, e gli addetti ai lavori guadagnano di più. E’ questo il turismo motore dell'economia? O non è piuttosto - tirando il settore - la speculazione degli addetti ai lavori?

Dopo il G7 del Turismo, sui cui risultati vedremo se ci saranno fatti oltre le tante parole ivi pronunciate (1), arrivano i freddi numeri a ricordarci l’economia turistica del Belpaese. che quelli che guardano solo il proprio orto chiamano motore della nostra economia: +3,8% rispetto ad un anno fa (2), in un Paese in cui l’inflazione complessiva – stesso periodo – è stata +0,9% (3).

Quasi 3 punti di differenza… non è poco (4). E ad ottobre non siamo in alta stagione turistica dove, per esempio ad agosto l’inflazione turistica ha registrato +4,7%.

Questo vuol dire che gli operatori del settore, oltre a star dentro l’inflazione (0,9%) hanno fatto un ulteriore guadagno di 2,9%. E non ci sembra che, per non rilevare la speculazione di questa differenza, che gli stipendi medi siano cresciuti del 2,9%.

I consumatori dei servizi pagano di più senza che le loro entrate base possano compensare, e gli addetti ai lavori guadagnano di più.

E’ questo il turismo motore dell’economia? O non è piuttosto – tirando il settore – la speculazione degli addetti ai lavori?

Uno dei motivi principali perché questo avviene è perché nel turismo (e non solo) mercato e concorrenza sono assenti. Le rendite di posizione sono incoraggiate da chi ci governa. Si pensi, per esempio, ai balneari che occupano le spiagge demaniali come fosse un loro diritto monopolista, con prezzi senza concorrenza. O i taxisti che hanno reso monopolio il loro servizio impedendo, in combutta con politici di ogni dove, l’ingresso di servizi tipo Uber.

In questo modo il turismo è un bel business, ma solo per chi, in combutta coi poteri di ogni tipo, lo mette a disposizione imponendo le proprie offerte senza scelta.

Dubitiamo che un’economia possa dirsi in crescita, invitante e promettente quando le basi delle offerte sono per rendite di posizione, monopoli e oligopoli.

1 – https://www.aduc.it/articolo/g7+turismo+firenze+piccoli+passi+possibili_38416.php

2 – https://www.aduc.it/notizia/inflazione+turistica+crescita+base+annua_140641.php

3 – https://www.aduc.it/articolo/inflazione+leggera+crescita+mercato+sempre_38342.php

4 – i dati dell’inflazione turistica sono di Demoskopika, mentre quelli dell’inflazione generale sono di Istat

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc