Codici: azioni legali contro Booking.com per i rimborsi negati

L’agenzia di viaggi deve rispondere alle richieste di assistenza in caso di problemi con la prenotazione

Tra le tante offerte del Black Friday che imperversano ormai da settimane ce ne sono alcune che riguardano anche i viaggi. In molti sono tentati di acquistare un biglietto per un volo o un treno per regalarsi qualche giorno di svago in occasione delle festività natalizie.

Anche in questo caso l’associazione Codici invita a prestare attenzione, soprattutto per quanto riguarda la prenotazione dell’hotel, segnalando un problema riscontrato con una nota agenzia di viaggi online.

In merito si è espresso direttamente Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, affermando: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti delle difficoltà registrate da viaggiatori che hanno effettuato una prenotazione su Booking.com. Ci siamo attivati per verificare la correttezza dell’operato della società, che non sembrerebbe tutelare sempre i clienti. La questione principale riguarda l’assistenza che l’agenzia fornisce nel momento in cui si verifica un problema tra il viaggiatore e la struttura ricettiva. Nei casi che ci sono stati segnalati, in estrema sintesi Booking.com non ha fornito risposte efficaci oppure ha scaricato la responsabilità sull’hotel tirandosi fuori dalla controversia. Parliamo dell’impossibilità di fare il check-in nell’orario richiesto con il rifiuto della struttura a riconoscere il rimborso ai viaggiatori, costretti a prenotare un’altra struttura, di tasse e spese extra rispetto a quelle indicate nell’offerta, con il conseguente pagamento di un prezzo superiore a quello previsto. E poi ci sono le situazioni in cui la struttura si rivela inferiore dal punto di vista qualitativo rispetto a quanto pubblicizzato, anche per i servizi offerti. Tutte situazioni su cui, a nostro avviso, Booking.com dovrebbe garantire un supporto migliore ai clienti, sia nelle fasi di prenotazione e soggiorno sia in quella successiva riguardante la richiesta di rimborso. È per questo che abbiamo avviato un’iniziativa per tutelare chi ha avuto problemi con Booking.com, affinché l’agenzia di viaggi online riconosca quanto dovuto al cliente”.

L’associazione Codici fornisce assistenza legale in caso di problemi con la prenotazione effettuata per quanto riguarda, ad esempio, spese non previste, qualità e servizi della struttura inferiori a quanto pubblicizzato, assistenza carente o assente.

È possibile fare una segnalazione e richiedere supporto telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org

(Fonte: Codici)