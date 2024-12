Mercato energetico: 2024 si chiude con prezzi in crescita e con tariffe bloccate più convenienti delle indicizzate

Il 2024 si avvia alla conclusione: il mercato energetico, dopo essersi messo alle spalle la crisi, deve fare i conti oggi con una nuova realtà, caratterizzata da prezzi più stabili rispetto ai picchi toccati negli ultimi anni, ma più alti rispetto ai livelli pre-crisi.

Il 2024 si avvia alla conclusione: il mercato energetico, dopo essersi messo alle spalle la crisi, deve fare i conti oggi con una nuova realtà, caratterizzata da prezzi più stabili rispetto ai picchi toccati negli ultimi anni, ma più alti rispetto ai livelli pre-crisi. La nuova indagine dell’Osservatorio Tariffe Segugio.it mette in evidenza l’evoluzione del PUN, il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, e del PSV, il prezzo all’ingrosso del gas, nel corso degli ultimi 12 mesi. Questi due indici governano tutti i prezzi che, a cascata, i fornitori applicano ai consumatori finali. Inoltre, Segugio.it analizza l’evoluzione della quota fissa, un vero e proprio canone a prescindere dal consumo, parte integrante delle tariffe luce e gas.

Luce: dopo un calo a inizio 2024, il PUN rimbalza.

Le tariffe a prezzo fisso sono inferiori a quelle variabili del -24%

Per il settore dell’energia elettrica si registra un’importante inversione di tendenza del PUN. Nel primo quadrimestre 2024 si è registrato un calo del 40% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, nel corso dell’anno, il prezzo all’ingrosso è aumentato del 32% se confrontiamo novembre con gennaio 2024. Negli ultimi mesi, inoltre, assistiamo al ritorno prepotente delle offerte a prezzo bloccato che, a novembre 2024, risultano più convenienti del -24% rispettoalle tariffe indicizzate. Questo ovviamente basando le proiezioni delle offerte variabili sui prezzi previsionali, cosiddetti forward.

Gas: in aumento il PSV.

Le tariffe a prezzo fisso sono inferiori a quelle variabili del -10%

Per il gas, lo scenario che si evince dall’analisi del prezzo all’ingrosso (PSV), è simile. Il PSV medio del primo quadrimestre 2024 è -44% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, negli ultimi mesi il valore dell’indice è aumentato. Il confronto tra novembre 2024 e gennaio, infatti, vede un aumento del PSV del +46%. Come per la luce, inoltre, le offerte a prezzo fisso sono tornate più convenienti delle offerte a prezzo variabile del -10%.

Aumenta la quota fissa “abbonamento” delle tariffe luce e gas

L’indagine dell’Osservatorio mette in evidenza un’ulteriore tendenza del mercato: nel confronto tra il 2021 e il 2024 si registra un netto aumento della quota fissa mensile delle forniture che rappresenta, di fatto, un canone. Incremento del +24% per la luce e del +48% per il gas.

In merito è intervenuto Paolo Benazzi, Managing Director per il mercato Utilities&Banking di Segugio.it, affermando: “La crisi energetica del 2022 ha inflazionato le cosiddette quote fisse di commercializzazione. Si tratta di canoni che il consumatore corrisponde per l’offerta di energia e di gas, a prescindere dai consumi. Parliamo di importi in media di 9 euro al mese per punto di fornitura (dai 7/8 euro ai 12/14 euro), e questo considerando le migliori tariffe. Nel 2021, questi stessi importi erano in media di circa 7 euro al mese”