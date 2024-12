Elon Musk è il personaggio dell’anno per Secolo Trentino

La redazione di Secolo Trentino ha scelto Elon Musk come Personaggio dell’Anno 2024, un riconoscimento che premia non solo i suoi successi come imprenditore visionario, ma anche il suo crescente ruolo sulla scena politica internazionale. La decisione di assegnare questo titolo al proprietario di Tesla e SpaceX è stata presa a fronte dei suoi risultati straordinari e del suo impatto globale, che lo hanno reso una figura centrale e influente in molteplici settori.

Uno dei principali motivi per cui Musk è stato scelto riguarda i traguardi raggiunti da Tesla, l’azienda che ha rivoluzionato il mercato automobilistico globale. In un’industria come quella dell’auto stagnante, Tesla per mezzo del suo proprietario si è imposta come leader indiscussa della mobilità elettrica, ridefinendo gli standard del settore e lasciando indietro competitor storici. La sua capitalizzazione di mercato ha ormai superato quella delle principali case automobilistiche tradizionali, le quali sono da anni alle prese con fusioni che non sempre si dimostrano un vero e proprio successo.

Un altro aspetto che senza dubbio ha pesato nella decisione presa dal corpo editoriale di Secolo Trentino è il ruolo pionieristico di Musk con SpaceX. La sua azienda ha ridefinito l’industria aerospaziale, rendendo i viaggi nello spazio più accessibili e aprendo nuove prospettive per l’esplorazione del cosmo. Il riutilizzo dei razzi Falcon e il continuo sviluppo del progetto Starship, ritenuto sino a pochi anni fa come una vera e propria utopia, hanno posizionato SpaceX come leader indiscusso nel settore, con un impatto che si estende ben oltre la sfera tecnologica.

Nel 2024, SpaceX ha effettuato il primo test orbitale completamente riuscito del razzo Starship, che rappresenta una pietra miliare verso i viaggi interplanetari e la colonizzazione di Marte. Inoltre, con l’implementazione di migliaia di nuovi satelliti, il progetto Starlink sta estendendo l’accesso a Internet anche nelle regioni più remote del mondo, contribuendo a ridurre il divario digitale.

Ma ciò che rende Musk una scelta unica e simbolica è il suo recente passaggio da imprenditore a figura politica. La sua decisione di supportare attivamente Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2024 rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli interventi tradizionali degli imprenditori nella politica statunitense. Musk non si è limitato a esprimere opinioni o a finanziare campagne: ha assunto un ruolo attivo, con dichiarazioni e azioni che hanno avuto un forte impatto mediatico e politico. Questo nuovo approccio lo ha trasformato in una figura politica capace di influenzare l’opinione pubblica e di ridefinire i confini tra imprenditoria e politica.

In primo luogo, Musk ha offerto un sostegno finanziario significativo, donando quasi 75 milioni di dollari, così come riportato da Il Tempo.it, a un super PAC pro-Trump, rendendosi così uno dei principali finanziatori individuali della campagna. Questa generosa donazione ha rafforzato la capacità del candidato repubblicano di competere in un’elezione particolarmente complessa e divisiva.

In aggiunta al contributo economico, Musk ha utilizzato la sua piattaforma sociale, X (precedentemente nota come Twitter), per promuovere Trump e criticare apertamente i Democratici, inclusa la sfidante del Tycoon repubblicano Kamala Harris, così come riportato da Le Monde lo scorso 22 ottobre 2024.

La partecipazione di Elon Musk alle elezioni presidenziali del 2024 non si è limitata al virtuale, ma ha anche partecipato attivamente a eventi elettorali. Un esempio significativo è stato il comizio tenuto a Butler, Pennsylvania, durante il quale Musk ha esortato i sostenitori di Trump a recarsi alle urne, sottolineando l’importanza di preservare la Costituzione e i valori democratici.

Infine, dopo l’elezione di Trump, Musk è stato scelto per guidare il Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), un nome che evoca anche la ben nota Cryptovaluta di cui l’imprenditore è un sostenitore, un ruolo che gli ha conferito il compito di riformare l’amministrazione statunitense, con particolare attenzione alla riduzione delle spese e della burocrazia.



Nella scelta del Personaggio dell’Anno, un altro possibile candidato era proprio Donald Trump, figura che ha dominato la scena politica statunitense nel 2024. Tuttavia, la decisione del Secolo Trentino di puntare su Musk sottolinea come i successi imprenditoriali e l’impatto innovativo siano stati considerati più rilevanti rispetto all’influenza politica tradizionale di Trump. Musk rappresenta una figura trasversale, capace di unire tecnologia, politica e visione del futuro in un’unica narrativa. Da qui la scelta redazionale di nominarlo personaggio dell’anno.