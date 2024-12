Corna e festività natalizie si abbracciano

Il Tradimento e le Feste Natalizie: Un’Analisi del Fenomeno in Italia

Secondo un recente sondaggio condotto da Incontri-ExtraConiugali.com, emerge un interessante panorama riguardante la propensione al tradimento tra gli italiani durante il periodo natalizio. Infatti, ben l’80% del campione intervistato attende con trepidazione le cene aziendali per concretizzare una relazione extraconiugale. Tuttavia, è significativo notare che solo il 30% di questi traditori ha ammesso di intrattenere relazioni con colleghi di lavoro; la maggior parte degli intervistati preferisce invece trovare un amante attraverso canali online, visto il maggior senso di sicurezza offerto da queste modalità.

La tendenza al tradimento durante le feste di fine anno non è esclusiva dell’Italia ma si presenta come un fenomeno globale. Gli italiani, robusti nella loro generosità e astuzia, riescono a mantenere una certa discrezione nei propri affari amorosi, privilegiando incontri virtuali rispetto a quelli nel luogo di lavoro. Tuttavia, il periodo natalizio introduce un’eccezione a questa regola: il 62% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto approcci con colleghi durante la cena aziendale dell’anno precedente, sebbene tali interazioni non siano sempre sfociate in atti consumati.

In aggiunta alle cene aziendali, il 72% degli intervistati ha confermato di aver organizzato o programmato un incontro con l’amante durante le festività. Le modalità di questi incontri variano: alcuni scelgono una cenetta romantica o un’uscita lontano da occhi indiscreti, mentre altri optano per incontrarsi direttamente in albergo, un’alternativa che offre maggiore riservatezza.

Un aspetto degno di nota riguarda la generosità dei traditori quando si tratta di acquistare regali per i propri amanti. Secondo il portale, Napoli si posiziona al primo posto nella classifica delle città italiane dove gli uomini spenderanno di più per regali all’amante, con una media di 648 euro. Seguono Milano con 600 euro e Roma con 585 euro. Altri centri significativi sono Firenze (474 euro), Bologna (462 euro), Torino (427 euro), Palermo (422 euro), Catania (405 euro), Cagliari (380 euro) e Ancona (364 euro).

Per quanto riguarda le preferenze sui regali, la biancheria intima primeggia con il 14,6% delle scelte, seguita dai regali tecnologici (13,3%) e dai profumi e prodotti di bellezza (12,5%). Anche i capi di abbigliamento risultano popolari (12,2%), insieme agli immancabili sex toy, che ottengono una quota del 10,4%. Altri regali includono giochi e giocattoli (6,7%), gioielli e bijou (6,5%), viaggi e pacchetti (6,4%), accessori (5,4%), libri (5,3%) e prodotti enogastronomici (2,8%).

In conclusione, le festività natalizie si configurano come un momento privilegiato per il tradimento in Italia, dove la ricerca di avventure extraconiugali si intreccia con la tradizione dei regali. Tale comportamento non solo riflette il desiderio di evasione, ma anche un certo grado di pianificazione e attenzione al fattore discrezione, caratterizzando così il panorama relazionale degli italiani in questo periodo dell’anno.