Accordo tra Messico e USA: sospese sanzioni e maggiori controlli su fentanil e armi

Una vittoria per Trump ma anche per il Messico quella emersa nelle ultime ore: da una parte Trump con la decisione di sospendere i dazi con il Messico per un mese e con la promessa di controllare il traffico di armi provenienti dagli USA, dall’altra il presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha accettato di inviare 10.000 soldati della Guardia Nazionale al confine settentrionale del paese per contrastare l’immigrazione illegale e il traffico di fentanil verso gli Stati Uniti.

Una decisione volta a evitare temporaneamente l’imposizione di una tariffa del 25% sulle importazioni messicane da parte dell’amministrazione Trump. L’accordo prevede una sospensione dei dazi per un mese, durante il quale i funzionari di entrambi i paesi lavoreranno a un nuovo accordo su sicurezza e commercio.

Inoltre, gli USA si sono impegnati a intensificare gli sforzi per prevenire il traffico di armi verso il Messico. La presidente Sheinbaum ha dichiarato che la conversazione con Trump è stata rispettosa e che entrambe le nazioni collaboreranno su questioni di sicurezza e commercio.

Nei giorni precedenti, Sheinbaum e i suoi alleati politici avevano espresso la volontà di difendere la sovranità del Messico contro le pressioni degli Stati Uniti, utilizzando una retorica nazionalista per unificare il paese.

Nei fatti un qualcosa di simile che è già avvenuto con il Canada con il quale è stata raggiunta una simile intesa che punta a investire maggiori somme per la sicurezza al confine, soprattutto per quanto riguarda la lotta sempre del fentanyl, ma anche del riciclaggio di denaro.

Quella del fentanil è una piaga per gli USA. Si tratta di un oppioide sintetico potentissimo, usato principalmente in ambito medico per trattare dolori molto forti, come quelli causati dal cancro o da interventi chirurgici importanti. In questi ultimi anni è però altresì diventato uno dei principali responsabili dell’epidemia di overdose che sta colpendo gli Stati Uniti e il Canada. Questo perché viene prodotto illegalmente e spesso miscelato con altre droghe, come eroina e cocaina, senza che chi le assume ne sia consapevole. Il risultato? Tantissime persone muoiono di overdose perché il fentanil è così potente che anche un errore minimo nel dosaggio può essere fatale.