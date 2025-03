Case di lusso: la top 10 delle Regioni più cercate dall’estero

Il mercato immobiliare di lusso italiano offre svariate possibilità per chi è in cerca di una sistemazione di pregio, e rappresenta quindi una fonte di richiamo non solo per i compratori nostrani, ma anche per i Paperoni stranieri.

Il mercato immobiliare di lusso italiano offre svariate possibilità per chi è in cerca di una sistemazione di pregio, e rappresenta quindi una fonte di richiamo non solo per i compratori nostrani, ma anche per i Paperoni stranieri. Quali sono, però, le regioni italiane che attirano di più chi dall’estero desidera acquistare immobili di lusso nella nostra Penisola?

Secondo un recente studio di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, la Toscana è attualmente la regione preferita dagli stranieri, con il 20% circa delle ricerche complessive, seguita dalla Lombardia, che supera di poco il 17%, e dal Lazio, anch’esso con percentuali a due cifre ma ben distaccato dalla prime due, all’11,5% circa.

Il resto della top 10

In quarta piazza si posiziona la Sardegna, con l’8,5% delle preferenze, seguita da altre due località di mare – ideali per acquistare una seconda casa in cui trascorrere le vacanze – ovvero Liguria e Sicilia, che raccolgono rispettivamente il 7,1% e il 6,5% dell’interesse totale.

Distanziata di poco dalla Sicilia, al settimo posto si piazza il Veneto (6,3%), seguito da Campania, ottava al 5,2%, e Piemonte, nono e fermo al 4%. Chiude la top 10 il Trentino-Alto Adige, che, con le sue splendide montagne, è la meta prediletta dal 3,5% di chi cerca abitazioni di lusso dall’estero.

«Nelle prime 10 posizioni si trovano quelle che possiamo etichettare come le aree del lusso italiano per antonomasia – afferma Paolo Giabardo, CEO di LuxuryEstate.com – La Toscana è in testa perché combina il richiamo culturale di Firenze con le bellezze paesaggistiche e marittime della Versilia, mentre Lombardia e Lazio salgono sul podio grazie a Milano e Roma, che racchiudono buona parte del valore dello stock di lusso italiano e sono dunque spesso scelte da chi considera gli immobili di pregio come un investimento per il futuro. Infine, in classifica compaiono le classiche mete di vacanza, mare o montagna che sia, a completare un’offerta, quella della nostra Penisola, che è in grado di soddisfare qualunque esigenza».

La provenienza delle ricerche

Guardando alla provenienza delle ricerche, si nota come la Germania sia il Paese da cui giunge la gran parte dell’interesse di lusso verso l’Italia. È così in 8 delle 10 regioni citate nella precedente classifica, con il Trentino-Alto Adige a emergere su tutte le altre: qui, oltre il 50% della richiesta totale proviene dalla Germania. Si raggiungono percentuali rilevanti, superiori al 20%, anche in Sardegna (28%), Liguria (27%) e Toscana (23%).

Solo in due regioni è invece la Francia la Nazione da cui giunge la maggioranza delle ricerche di lusso in Italia: si tratta del Lazio e del Piemonte, appaiate al 14%. Infine, il lusso immobiliare nostrano è parecchio attenzionato, a livello regionale, anche dalla Polonia, che è al terzo posto delle ricerche complessive degli altospendenti stranieri in Sardegna, Sicilia (9% per entrambe), Toscana (8%) e Trentino-Alto Adige (6%).

Focus città: Milano, Roma e Firenze

Se si sposta il focus, infine, su 3 grandi città della nostra penisola, vale a dire Milano, Firenze e Roma, si notano tendenze differenti: nel capoluogo toscano la gran parte delle ricerche, come in buona parte d’Italia, proviene dalla Germania (24,4%), che quasi doppia la Francia, seconda con il 12,4%.

A Roma, Francia e Germania sono quasi appaiate in vetta, con una leggera prevalenza della prima (14,7%), sulla seconda (14,2%). Anche a Milano la Francia primeggia, raccogliendo l’11,2% dell’interesse complessivo, con la Germania seconda al 10,2%.

(Fonte: Immobiliare.it)