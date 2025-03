“La compagnia degli anelli” di Jeff Pearlman

Dalla penna di Jeff Pearlman, uno dei più seguiti giornalisti sportivi americani, il racconto della rivalità di una delle accoppiate più vincenti nella storia dell’NBA: Kobe Bryant e Shaquille O’Neal.

Quando Kobe, Shaq e Phil riportarono i Lakers sul tetto del mondo.

«Tutto quello che volevate sapere sui Lakers dell’epoca di Kobe e Shaq: Pearlman racconta con abilità i numerosi colpi di scena di una squadra unica. Una lettura coinvolgente che piacerà a tutti i fan… e probabilmente farà arrabbiare qualche nostalgico». Kirkus Reviews

«Ben documentato, esaustivo, onesto, e si legge come un romanzo: questo libro è uno straordinario contributo alla memoria di Kobe Bryant. Pearlman ci offre un ritratto completo di una figura tanto amata quanto complessa». Time

«La storia avvincente, minuziosa e senza sconti dei Los Angeles Lakers dei primi anni Duemila». Publishers Weekly

«Una lettura imprescindibile per tutti i fan del basket, soprattutto dopo la tragica morte di Kobe Bryant». Library Journal

IL LIBRO

Nella storia moderna dello sport non ci sono mai stati due compagni di squadra del calibro di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal che si detestassero così tanto. Dalle frecciatine e dagli attacchi pubblici a veri e propri scontri fisici, era guerra aperta. Tuttavia, nonostante questa grande ostilità, talvolta mediata e talvolta incoraggiata dal coach Phil Jackson, il duo Kobe-Shaq si è rivelato una delle accoppiate più vincenti nella storia dell’NBA: un rapporto teso e inquieto, ma che sul campo ha sempre fatto scintille, arrivando a conquistare tre anelli consecutivi e milioni di tifosi in tutto il mondo. Con la sua scrittura coinvolgente e acuta, e una straordinaria capacità di osservazione, Jeff Pearlman racconta una delle collaborazioni più esplosive della storia dello sport: La compagnia degli anelli, imperdibile per gli appassionati di basket, è il ritratto vivido di un’epoca indimenticabile.

L’AUTORE

Jeff Pearlman, classe 1972, è uno dei più seguiti giornalisti sportivi americani. Nato e cresciuto a Mahopac, nello stato di New York, ha iniziato occupandosi di cucina e moda, per poi approdare a Sports Illustrated, dove ha scritto di baseball per quasi sette anni. Dai primi anni Duemila ha scelto di dedicarsi soprattutto ai libri, sempre a tema sportivo: baseball, football, basket, spesso biografe. Diversi suoi titoli sono entrati nella classifica dei bestseller del New York Times.

(Fonte: Edizioni Limina)