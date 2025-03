Pasqua 2025: prezzi prodotti tipici aumentano del +6,2%. I consigli di Federconsumatori per acquisti consapevoli

Uova di cioccolato, colombe, pastiere e decorazioni primaverili iniziano a riempire scaffali e vetrine, segnando l’avvicinarsi della Pasqua.

Uova di cioccolato, colombe, pastiere e decorazioni primaverili iniziano a riempire scaffali e vetrine, segnando l’avvicinarsi della Pasqua.

Anche quest’anno, nell’uovo di Pasqua, una brutta sorpresa aspetta i consumatori che si preparano a festeggiare acquistando i prodotti tipici: secondo quanto riferisce l’associazione, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato un aumento medio dei prodotti tipici pasquali del +6,2% rispetto allo scorso anno. Un incremento che riguarda diversi settori, dai dolci alla carne, fino ai prodotti decorativi per la tavola.

Tra i rincari più significativi, segnala Federconsumatori, spiccano le uova di Pasqua +7,4%, ma anche gli ovetti tipici +10%. In questo senso, come è recentemente emerso dalla riunione della Commissione di allerta rapida sui prezzi presso il Mimit, i costi del cacao da anni subiscono forti tensioni sui mercati internazionali, ma come abbiamo sottolineato l’aumento del prezzo finale non è giustificabile unicamente da tali dinamiche, bensì ha un peso decisivo il ricarico operato nei passaggi di filiera.

Le colombe, invece, aumentano mediamente del 6%, le uova fresche del +7,5% e la carne del 3,8% (con un picco del +5% per la carne di agnello).

Aumentano anche le decorazioni specialmente i fiori che colorano e rallegrano le tavole imbandite in questo periodo: tulipani, ranuncoli e fresie registrano rincari dal +7% fino a +12,5%.

Di fronte a questi rincari, le famiglie italiane si mostrano sempre più prudenti: non rinunceranno alle celebrazioni, ma adotteranno strategie per contenere le spese.

Il “fai da te” sarà protagonista, secondo l’associazione, con un aumento della preparazione casalinga di dolci e piatti tipici. Non a caso da qualche anno monitoriamo i costi degli stampi per chi desidera sperimentare la ricetta delle uova di cioccolata fatte in casa: mediamente il rincaro di tale prodotto si attesta quest’anno al +3,8%.

Ma il fai da te non si limita alle uova di cioccolata: tra le ricette più in voga vi sono macarons, cupcake e biscotti decorati, oltre a rivisitazioni della pastiera, proposta quest’anno al cioccolato o all’arancia.

Viaggi e ristorazione – Come gli italiani trascorreranno la Pasqua 2025

Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, 1 famiglia su 6 (pari a circa 4,1 milioni di famiglie) sceglierà di trascorrere Pasqua lontano da casa. Di questi oltre il 94% resterà in Italia, approfittando dell’ospitalità di amici e parenti, oppure scegliendo soluzioni low cost in b&b, agriturismi o appartamenti in affitto.

Sul fronte della ristorazione, solo 1 famiglia su 4 opterà per il pranzo fuori casa, scegliendo principalmente agriturismi e ristoranti tradizionali. Resta una forte preferenza per il pic-nic e il barbecue all’aperto, tempo permettendo.

I consigli per risparmiare ed evitare sprechi

Federconsumatori invita i cittadini ad adottare alcuni accorgimenti utili per risparmiare ed evitare sprechi, dannosi per l’ambiente e per il portafoglio:

Uova di cioccolato, ovetti, colombe, pastiere e pizze pasquali: la scelta non manca, ma bisogna saper acquistare in modo mirato e consapevole, senza lasciarci trarre in inganno dai colori sgargianti scelti ad arte per attirare la nostra attenzione.

Confrontate le offerte, non vi fermate mai al primo punto vendita che incontrate.

Evitate acquisti eccessivi o impulsivi: è bene pianificare attentamente la spesa, per prevenire inutili spese e sprechi alimentari. In caso di avanzi, esistono numerose ricette creative per riutilizzarli in modo gustoso. Anche la Pasquetta può essere un’occasione per condividere e reinventare dolci e portate che non si è riusciti a consumare nel pranzo di Pasqua.

Non abbiate timore a cimentarvi con la preparazione di dolci tradizionali in casa: colombe, pizze pasquali, biscotti e altri dolci tipici fatti in casa consentono di risparmiare fino al 76% rispetto all’acquisto di prodotti confezionati.

Preferite prodotti a “km 0”, che non solo sono più freschi, ma consentono anche un risparmio di circa il 30% sul prezzo, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti legate al trasporto.

Soffermatevi a verificare la qualità dei prodotti che acquistate. Nel caso delle carni è bene controllare la loro provenienza, l’integrità della confezione, le date di confezionamento e scadenza. Nel caso delle uova di cioccolato è bene controllare la scadenza, l’integrità della confezione e assicurarsi che le sorprese siano conformi alle normative di sicurezza, riportando il marchio CE e indicando l’età consigliata per l’utilizzo. ​

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio.