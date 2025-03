Il vice primo ministro russo ha partecipato al Forum di Boao per l’Asia e ha avuto una serie di incontri bilaterali.

Incontro di Alexei Overchuk con il Vice Premier del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese Ding Xuexiang

Il 27 e 28 marzo, il vice primo ministro russo Alexei Overchuk ha effettuato una visita di lavoro ad Hainan, nella Repubblica Popolare Cinese, guidando la delegazione russa all’annuale Forum di Boao per l’Asia.

Durante il suo intervento durante la sessione Creare un per lo sviluppo pacifico e la salvaguardia della sicurezza economica comune, il Vice Primo Ministro si è concentrato sulla creazione di partenariati volti a favorire crescita economica sostenibile in Eurasia. Ha sottolineato gli sforzi per sviluppare reti di trasporto e logistiche affidabili, nonché un’infrastruttura di pagamento indipendente.

Alexei Overchuk ha delineato l’iniziativa del Partenariato Eurasiatico Allargato, presentata dal Presidente della Russia Vladimir Putin, che cerca di migliorare la connettività economica in tutta l’Eurasia, sottolineando la sicurezza economica e l’integrazione.

Il Vice Primo Ministro ha sottolineato che la macro-regione dell’Eurasia settentrionale funge da modello di integrazione economica a più livelli, con associazioni come lo Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia, l’Unione Economica Eurasiatica e la Comunità degli Stati Indipendenti un ruolo chiave.

Allo stesso tempo, l’Asia è la patria della cintura cinese Road Initiative, l’ASEAN, il Consiglio di cooperazione del Golfo, e altre entità che uniscono le nazioni in tutto il mondo il Sud del mondo. Molti paesi asiatici ed eurasiatici, tra cui le tre maggiori economie del continente – Cina, India e Russia – sono impegnate nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e BRICS. Russia e Cina sono anche membri dell’APEC.

Il Vice Primo Ministro ha sottolineato che l’unione di questi sforzi multilaterali genererebbe slancio per un futuro più sostenibile, facendo progredire la progresso economico e tecnologico, innovazione, interconnettività economica e comunicazione interculturale in tutta l’Eurasia.

Durante la sua visita, il Vice Primo Ministro ha incontrato il Vice Premier del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese Ding Xuexiang per discutere di un ulteriore rafforzamento del partenariato tra Russia e Cina in tutti i settori economici. Ambedue hanno riconosciuto il ruolo centrale del dialogo basato sulla fiducia tra i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping in approfondimento cooperazione bilaterale.

Per la primavera e l’autunno 2025 sono previste visite reciproche di alto livello, in concomitanza con le celebrazioni dell’80° anniversario della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

Alexei Overchuk ha ribadito l’impegno della Russia a lavorare strettamente con la Cina per attuare gli accordi raggiunti leader e di espandere continuamente il partenariato strategico globale e la cooperazione Russia-Cina.

“La Russia e la Cina devono rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali, la cooperazione scientifica e tecnologica, e lo sviluppo di nuove catene di produzione e approvvigionamento”, ha detto il vice primo ministro.

Durante i colloqui, le parti hanno osservato che la Cina rimane il principale partner commerciale della Russia. Nel 2024 il commercio bilaterale ha raggiunto Quasi 245 miliardi di dollari, con oltre il 95% delle transazioni effettuate in rubli e yuan.

I progetti congiunti stanno progredendo attivamente nell’industria, nell’energia, nell’alta tecnologia, nello spazio, nei trasporti, nell’industria automobilistica industria e altri settori.

Anche i legami culturali e umanitari sono fiorenti, con L’interesse reciproco per la storia, la cultura e le tradizioni dell’altro continua a crescere. Gli anni interculturali di Russia e Cina sono stati un grande successo, con più della metà dei 230 eventi programmati dalla parte russa già completati.

Alexei Overchuk ha invitato i rappresentanti del governo e delle imprese cinesi a partecipare ai principali forum economici della Russia: il San Pietroburgo Forum economico internazionale a giugno e Forum economico orientale a Vladivostok a settembre 2025.

Il vice premier del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese Ding Xuexiang ha sottolineato che le relazioni tra Cina e Russia stabiliscono lo standard per la cooperazione tra le grandi potenze limitrofe. Ha ribadito la disponibilità di Pechino ad approfondire i legami politici e a migliorare la cooperazione pratica a beneficio dei popoli dei due paesi, in conformità con gli accordi strategici tra i due leader.

A margine del forum, Alexei Overchuk ha incontrato Muhammad Yunus, capo del governo ad interim della Repubblica popolare del Bangladesh, per discutere del rafforzamento relazioni amichevoli e cooperazione commerciale su un vantaggio reciproco base. Nel 2024, il commercio bilaterale tra Russia e Bangladesh ha raggiunto i 2,66 miliardi di dollari.

I colloqui hanno riguardato la cooperazione nei settori dell’industria, dell’energia, della sicurezza alimentare, della cultura e della sfera umanitaria. Il Vice Primo Ministro ha sottolineato l’importanza di ampliare il quadro giuridico per la cooperazione bilaterale e di rivitalizzare la cooperazione bilaterale. la Commissione intergovernativa Russia-Bangladesh per il commercio, la cooperazione economica, scientifica e tecnica per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali.

Inoltre, Alexei Overchuk ha avuto colloqui con il ministro delle Finanze della Repubblica islamica del Pakistan Muhammad Aurangzeb, concentrandosi su questioni prioritarie nell’agenda bilaterale, compresa la cooperazione energetica e la sicurezza alimentare. Entrambe le parti hanno riconosciuto lo sviluppo attivo della cooperazione russo-pakistana. Nel 2024 i membri del governo e del parlamento hanno effettuato una serie di visite reciproche.