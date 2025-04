Luce e Gas. Mercato libero: i dati della regione Trentino-Alto Adige

Per il gas la spesa cresce del +14%. Rispetto all’ultimo trimestre 2024 la spesa attesa della luce risulta in aumento del +8% ed il gas del +8%.

Lo scorso 30 giugno 2024 è terminato il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica. I clienti che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero sono passati in automatico al Servizio a Tutele Graduali mentre per i clienti vulnerabili è partito il servizio di Tutela della vulnerabilità, con le stesse caratteristiche della Maggior Tutela e condizioni di fornitura aggiornate su base trimestrale da ARERA che determina, quindi, il prezzo dell’energia.

Attualmente, per il mercato elettrico, ci sono 3,4 milioni di clienti vulnerabili ancora in Tutela mentre circa 3,7 milioni di clienti non vulnerabili sono passati al Servizio a Tutele Graduali a cui gli utenti vulnerabili possono accedere, su richiesta, entro il 30 giugno 2025. Nel Mercato Libero, invece, ci sono oltre 23 milioni di clienti.

Luce: spesa stabile anno su anno a fronte di un calo del consumo. In aumento rispetto a fine 2024

Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’analisi dell’Osservatorio Segugio.it sul primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, evidenzia un calo del -5% del consumo medio a fronte di una spesa annua stabile (l’analisi considera le due migliori offerte luce disponibili sul comparatore di Segugio.it). I dati confermano un progressivo rialzo del prezzo all’ingrosso dell’energia.

Lo stesso confronto sull’ultimo trimestre 2024 vede un aumento della spesa del +8%.

Su base regionale, si conferma una spesa stabile anno su anno per molte regioni, con eccezione di Abruzzo, Lombardia e Valle d’Aosta dove cala del -4%. Contro tendenza il Trentino ed il Lazio, con un incremento del +4% e +8%.

Se si guarda nel dettaglio ai dati per l’energia elettrica del Trentino si nota che:

Entrambe le province di Trento e Bolzano registrano un aumento della spesa media anno su anno, rispettivamente di +4% e + 2%

Rispetto all'ultimo trimestre 2024, si vede un incremento complessivo della spesa di +3%, con maggiore evidenza nella provincia di Bolzano che registra +7%

Gas: spesa in crescita sia anno su anno sia rispetto all’ultimo trimestre 2024

Per le forniture di gas naturale, il consumo annuo medio risulta in crescita del +3% e la spesa annua del +14%, sulla base delle rilevazioni del primo trimestre confrontato con lo stesso periodo 2024. Lo stesso confronto sull’ultimo trimestre 2024 vede un aumento della spesa del +8%.

Su base regionale, anno su anno, crescono più della media nazionale, le regioni di Abruzzo, Puglia e Sicilia con +18%, Lombardia con +17%, Calabria, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino e Umbria con +15%

Se si guarda nel dettaglio ai dati del gas del Trentino si nota che:

La crescita più elevata di spesa annua è stata di +14% nelle province di Trento , subito seguita da Bolzano con +13%

Rispetto all'ultimo trimestre 2024, non si registrano variazioni significative della spesa, con un complessivo +1% a fronte di un calo del consumo medio di -4%

