Turismo: stagione dei viaggi parte all’insegna della truffa. Attenzione a false richieste di pagamento e link sospetti

Con l’avvio della “stagione calda” delle partenze, però, aumentano anche le truffe che hanno nel mirino proprio i cittadini che si apprestano a mettersi in viaggio.

Molti italiani sono in partenza per il ponte del 25 aprile e del 1 maggio, il 16,2% degli italiani secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Negli ultimi giorni, riferisce Federconsumatori, di aver ricevuto presso i loro sportelli numerose segnalazioni di e-mail truffa, che imitano noti portali, soprattutto Booking.com, chiedendo di effettuare nuovamente pagamenti non andati a buon fine. Le e-mail giungono pochi giorni prima della partenza, soprattutto a chi ha prenotato soggiorni all’estero.

L’associazione ha quindi voluto invitare i cittadini a prestare la massima attenzione: si tratta di truffe, che riproducendo grossolanamente la grafica di noti portali, reindirizzano i pagamenti su altri siti, spesso privi di ogni basilare parametro di sicurezza.

Nel caso aveste ricevuto e-mail simili, specifica ancora Federconsumatori, non cliccate sul link proposto ma contattate la struttura ricettiva, direttamente o tramite la piattaforma su cui avete prenotato.

Nel caso in cui abbiate cliccato, o ancora peggio effettuato un doppio pagamento, l’associazione invita a contattate la sede Federconsumatori più vicina per ricevere assistenza, oppure il loro sportello dedicato SOS Turista al numero 059 251108 o all’indirizzo e-mail info@sosvacanze.it.

Federconsumatori ha infine voluto ricordare alcuni consigli utili per difendersi in caso di phishing e smishing, tipologie di truffa molto diffuse in ambito turistico e non solo.

Phishing: i truffatori inviano e-mail che sembrano provenire da fonti affidabili, come banche, agenzie di viaggio, noti portali di prenotazione, imitandone in tutto e per tutto la grafica, chiedendo informazioni personali e finanziarie degli utenti, doppi pagamenti, cauzioni o garanzie.

Smishing: in questo caso i raggiri viaggiano via SMS. I messaggi sono creati ad arte per ingannare i viaggiatori, spingendoli a cliccare su link pericolosi, che sottraggono informazioni personali, rimandano anche in questo caso a richieste di pagamento o fanno partire il download di virus e malware.

Come difendersi? I consigli di Federconsumatori: