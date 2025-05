Trento. Gli eventi alla Biblioteca Comunale e nelle sedi periferiche

Tornano gli eventi alla Biblioteca Comunale e nelle sedi periferiche, per trascorrere il tempo in compagnia di buone letture e attività stimolanti.

Gli appuntamenti con le storie.

La settimana riprende con le storie ad alta voce delle 16.30 per bambine e bambini a partire dai 3 anni: il lunedì alle 16.30 alla Biblioteca di Martignano, mercoledì alle 16.30 a Sopramonte e alle 17.30 alla Palazzina Liberty, giovedì alle 16.30 a Povo e a Romagnano.

Gruppo di conversazione sul cinema.

Come ogni terzo lunedì del mese, lunedì 19 maggio dalle 18.30 alle 19.30, alla Biblioteca di Villazzano si riunirà il Gruppo di conversazione sul cinema,

Gruppi di lettura.

Continuano gli appuntamenti del mattino con i Gruppi di lettura in Biblioteca. Mercoledì il primo gruppo si riunirà dalle 9 alle 10 e discuterà del libro “Norwegian wood” di Haruki Murakami, mentre il secondo gruppo si ritroverà dalle 10.10 alle 11.10 e parlerà del libro “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a elena.leveghi@comune.trento.it. Alle 17, nella sala studio al primo piano della Biblioteca, si riunirà anche il Gruppo di lettura pomeridiano.

Gli appuntamenti con le lingue.

Tornano giovedì gli appuntamenti con le lingue alla Biblioteca centrale, con il Gruppo di conversazione in tedesco che si riunirà dalle 16 alle 17.30 e il Gruppo di conversazione in lingua inglese che si incontrerà dalle 17.45 alle 19. Ci si può iscrivere ad entrambi i gruppi scrivendo all’email info@bibcom.trento.it.

Centro genitori bambini in biblioteca.

Nuovi incontri con il Centro genitori bambini, mercoledì nella Sala polivalente della Biblioteca di Meano dalle 15 alle 17.45, giovedì alla Biblioteca di Cognola dalle 9 alle 11.45 e giovedì e venerdì alla Biblioteca per ragazzi dalle 9 alle 11.45.

Appuntamenti con i giochi.

Mercoledì dalle 14.30, alla Biblioteca di Gardolo, torna l’appuntamento mensile con lo spazio giochi da tavolo, mentre alla Biblioteca di Meano, dalle 17 alle 18.30, si riprende con il corso base di scacchi per bambini dai 6 anni in su, adolescenti e adulti. Gli amanti del gioco degli scacchi potranno ritrovarsi anche a Ravina alle 16. Venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alla Biblioteca di Povo, ci sarà il consueto spazio per tutti gli amanti dei giochi da tavolo. La partecipazione agli eventi è gratuita.

Crea il tuo videogioco!

La settimana degli eventi in Biblioteca terminerà sabato in via Roma con un laboratorio di informatica creativa per ragazzine e ragazzini dai 7 ai 15 anni. Dalle 14.30 alle 16.30 i volontari dell’associazione Coderdojo aiuteranno i ragazzi a creare un videogioco, a modellare oggetti virtuali disegnando in 3D, a imparare a programmare e tanto altro. È necessario portare il proprio computer ed essere accompagnati da un maggiorenne se si ha meno di tredici anni. Le informazioni e le modalità d’iscrizione sono sul sito di “Coderdojo Trento”.

(Fonte: Comune di Trento)