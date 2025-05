Vamonos. Cineturismo: sempre più al centro dell’attenzione tra le nuove tendenze di viaggio

Il cineturismo consiste nel visitare luoghi che sono stati sfondo di film o serie tv di successo. Questo tipo di esperienza ha iniziato a diffondersi già nel corso del Novecento

Il fenomeno del cineturismo –o movie tourism– è sempre più al centro dell’attenzione tra le nuove tendenze di viaggio, con un numero crescente di persone che sceglie le mete delle proprie vacanze in base ai set cinematografici o televisivi dei titoli preferiti.

A confermarlo è Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, che osserva una crescita costante nell’interesse verso questo particolare segmento del turismo culturale.

Il cineturismo consiste nel visitare luoghi che sono stati sfondo di film o serie tv di successo. Questo tipo di esperienza ha iniziato a diffondersi già nel corso del Novecento, ma ha conosciuto una vera e propria esplosione con l’avvento dello streaming e della fruizione digitale di contenuti audiovisivi.

Secondo stime internazionali, già nel 2010 questo mercato muoveva 100 milioni di turisti in tutto il mondo, generando un giro d’affari di oltre 80 miliardi di euro, concentrato soprattutto tra Stati Uniti e Regno Unito.

Oggi, complice la maggiore accessibilità alle piattaforme on demand e il desiderio di “vivere” le emozioni viste sullo schermo, questi numeri sono ulteriormente aumentati.

In merito gli esperti del tour operator hanno voluto chiarire: “Negli ultimi anni, e in particolare dopo il periodo pandemico, l’industria del cinema e delle serie tv ha ritrovato nuova linfa grazie al digitale, e con essa anche il turismo legato all’immaginario cinematografico. Sempre più persone cercano esperienze che uniscono passione per i viaggi e per lo storytelling visivo“

Il legame tra cinema, serie tv e turismo è particolarmente forte tra Millennials e Gen Z, come dimostrano anche i dati dell’ultimo report «Digital 2025» di We Are Social.

In Italia ci sono 42 milioni di utenti attivi sulle piattaforme digitali, ovvero oltre il 70% della popolazione, un pubblico abituato a costruire le proprie esperienze —incluse quelle turistiche— a partire dai contenuti visti online.

Proprio per intercettare questa domanda, Vamonos-Vacanze.it ha ideato per l’autunno 2025 due proposte di viaggio ispirate al mondo del cinema e delle serie tv. Si tratta di weekend tematici nelle capitali europee di Amsterdam e Barcellona, luoghi iconici e sfondi indimenticabili di film amati dal grande pubblico.

Amsterdam, con i suoi canali romantici e l’atmosfera nordica, sarà la meta perfetta per chi sogna di immergersi in scenari da film. Oltre a visitare le location di pellicole storiche come 007 – Una cascata di diamanti (1971), i partecipanti potranno ricreare le scene tratte da commedie italiane di culto come Amici come noi con Pio e Amedeo, oppure Merry Christmas con il duo maestro dei cinepanettoni Boldi – De Sica. Il periodo di Halloween aggiungerà un tocco magico all’esperienza, tra feste a tema e atmosfere suggestive.

Barcellona, dal canto suo, accoglierà i viaggiatori con il suo spirito cosmopolita e l’energia creativa che l’ha resa protagonista in opere d’autore come Tutto su mia madre (capolavoro indiscusso di Pedro Almodóvar) o Manuale d’amore 2, perfetta per i più romantici.

Concludeno, gli esperti di Vamonos-Vacanze.it, hanno ulteriormente specificato: “L’effetto della serialità e del grande schermo continua ad avere un impatto fortissimo sull’immaginario collettivo. Visitare luoghi che si sono amati attraverso lo schermo significa trasformare la finzione in realtà ed è una delle esperienze più coinvolgenti che si possano vivere in viaggio“