F1. Del Sette e Tombolato (ACI): “Grande soddisfazione per risorse a favore di Monza e Imola”

E’ questo quanto hanno commentato Tullio Del Sette e Giovanni Battista Tombolato – rispettivamente, Commissario Straordinario e Sub-Commissario dell’Automobile Club d’Italia – per l’approvazione, lunedì mattina in Consiglio dei Ministri, del DL Infrastrutture, che prevede, tra l’altro, risorse per l’organizzazione delle due tappe italiane del Mondiale di Formula 1 (5 milioni di euro l’anno, per il periodo 2026-2032) e 5,25 milioni per Imola 2025 che, domenica scorsa, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ha fatto segnare un’edizione-record, con più di 240mila appassionati e tifosi ad affollare tribune e prati.

Su tale questione il Commissario Tullio Del Sette ha poi voluto ulteriormente specificare: “Lo stanziamento dei fondi per l’organizzazione delle due prove italiane del Mondiale di Formula 1 – Monza e Imola – rappresenta un segnale importantissimo. L’attenzione del Governo, infatti, conferma il rilievo dei GP per l’indotto economico sui rispettivi territori e la promozione dell’immagine e del Made in Italy nel mondo, ed è anche un riconoscimento implicito della qualità e serietà dell’impegno dell’ACI – Federazione italiana dello sport automobilistico – nel lavorare per garantire al nostro motorsport un futuro degno del suo straordinario passato”.

Il Sub-Commissario, Giovanni Battista Tombolato, invece, in merito ha dichiarato: “Un grazie non formale al Ministero delle Infrastrutture per questo passo fondamentale sia per il mondo del motorsport tricolore che per l’economia stessa di due tra le Regioni più attive e produttive del nostro Paese. Monza e Imola, infatti, non rappresentano unicamente due eccezionali eventi sportivi amati e seguiti in tutto il mondo – solo in Italia, domenica scorsa, il GP di Imola ha incollato alla tv più di 3 milioni di spettatori, con uno share del 24,7% – ma due straordinari volani economici, per il territorio e il Paese tutto, il cui indotto complessivo sfiora, ogni anno, i 600 milioni di euro“.

(Fonte: ACI)