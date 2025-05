Festival dell’Economia di Trento: argomenti e libri

“Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”

Il Festival dell’economia di Trento è una buona occasione per acquistare dei libri che siano attuali, puntuali sul pezzo, di qualità. Spesso è difficile orientarsi nelle librerie, dove le proposte sono veicolate maggiormente da vendite e linee editoriali. Nella sezione per gli acquisti dei libri in Piazza Fiera, durante la kermesse, c’è il meglio che si possa chiedere per essere informati sulle questioni economiche, sociali, politiche nazionali e internazionali. Personalmente colgo sempre l’occasione per visitare il capannone di vendite e per selezionare a mia volta i testi. In questa edizione non potevano mancare una serie di pubblicazioni fondamentali, per non farsi prendere per il naso dai politici e da internet e anche dalla TV. Ucraina, Israele, Gaza, sono solamente gli argomenti di punta da tenere d’occhio.

Il festival quest’anno parte dal presupposto che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe cambiare profondamente gli equilibri mondiali. Gli Stati Uniti sembrano voler abbandonare la strada della cooperazione internazionale per seguire politiche più isolazioniste, con nuovi dazi e misure protezionistiche. Questo sta creando tensioni soprattutto con la Cina, mentre l’Europa si trova in mezzo, in una posizione difficile. Da una parte in mezzo ai Dazi, che creano solamente difficoltà e crisi, dall’altra la grave emergenza di pace, siamo in mezzo a due guerre e non abbiamo una difesa comune.

L’Europa attraversa un momento complicato: la Germania è in difficoltà economica, la Francia affronta varie sfide e manca una leadership forte che possa guidare l’Unione. Settori interi, dai tessuti all’auto, dal cibo alla tecnologia, sono alla deriva. In questo scenario complesso, il Festival dell’Economia di Trento ha scelto come tema “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio“.

In genere siamo sempre stati pronti a cogliere il lato più leggero del Festival dell’economia, ma in questa edizione sono molti altri gli argomenti su cui è bene informarsi. Il mondo sta cambiando rapidamente. Le vecchie certezze non esistono più e le persone hanno perso fiducia nelle ideologie tradizionali. I social media, invece di aiutare il dialogo, spesso peggiorano la situazione diffondendo informazioni superficiali, ma specialmente la maggior parte delle campagne sono false, dei fake scritti dalla AI, che non hanno nemmeno un briciolo di attinenza con la realtà, e le persone abboccano come i baccalà.

È arrivato il momento per l’Europa e l’Italia di prendere decisioni importanti. Serve un nuovo approccio basato sul rispetto reciproco e sulla pace, elementi fondamentali per uno sviluppo economico che riduca le differenze tra ricchi e poveri. Per rinnovare l’economia bisogna puntare su innovazione, energie pulite e parità tra uomini e donne, coinvolgendo tutti i talenti disponibili.

La sfida del festival dell’economia è grande, ma con il giusto impegno e la volontà di collaborare, possiamo superare le difficoltà attuali e costruire un domani migliore per tutti. È necessario unire le forze e lavorare insieme, superando le divisioni e concentrandosi su obiettivi comuni che possano portare benefici a tutta la società. Andate a scegliere i vostri libri e leggeteli, prima che siano le bufale a fare il futuro.

Martina Cecco