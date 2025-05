UniTrento. Le scienze nel Medioevo, tra superstizioni e medicina

Un ciclo di incontri e una mostra diffusa per ammirare preziosi manoscritti scientifici di epoca medioevale. Un’occasione per approfondire conoscenze, pratiche e credenze mediche di un tempo. Dal 26 maggio al 13 giugno tra le biblioteche di Trento e Rovereto

Non ascoltare il suono delle campane per evitare che la loro musica funerea intristisca l’umore ed esponga il corpo al rischio di contrarre la peste. Annusare determinate erbe per prevenire l’insorgere di alcune malattie. Consultare le stelle e l’astrologia per spiegare o prevedere eventi naturali.

Quella che per noi oggi è superstizione, un tempo era considerata scienza. Conoscere i contenuti di tradizioni e riti antichi è utile per comprendere i progressi che la ricerca e la medicina hanno compiuto.

Le biblioteche che si trovano sui territori di Trento e Rovereto custodiscono un prezioso patrimonio di manoscritti medievali con contenuti scientifici. Documenti che per l’occasione saranno esposti al pubblico.

Per valorizzarli e farli conoscere alla cittadinanza il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento organizza un ciclo di incontri e una mostra diffusa dal 26 maggio al 13 giugno.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “Bibliotheca scientifica mediaevalis: catalogo dei manoscritti di scienza medievale conservati nelle Biblioteche del Trentino (BiblioSMe)”, cofinanziato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia e dalla Fondazione Caritro.

Il responsabile scientifico è Alessandro Palazzo. Tutti gli incontri sono con docenti UniTrento.

Il primo appuntamento è in calendario lunedì 26 maggio alle 17 nella Biblioteca comunale di Trento. Luca Morlino approfondisce il tema “Antidoti, pronostici e segreti. Le meraviglie della scienza nei manoscritti medievali della Biblioteca Comunale di Trento”. In questa sede viene presentato anche il podcast “Medicina femminile – Il De secretis mulierum”. Un piccolo manuale di ginecologia attribuito ad Alberto Magno diffuso fino al XVIII secolo. Un approfondimento sulla salute delle donne in chiave divulgativa, per capire se le persone che vivevano in epoca medioevale avessero un approccio sessista a questa tematica.

Il secondo incontro si svolge mercoledì 28 maggio alle 17 alla Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto. Interverranno Roberta Capelli e Adriana Paolini per parlare di enciclopedie medievali e di ricettari nei manoscritti conservati nella biblioteca roveretana, mentre Eva Struhal illustrerà le immagini scientifiche presenti sulle prime stampe dei trattati di medicina di Andreas Vesalio e Ulisse Aldrovandi.

Si prosegue lunedì 3 giugno alle 17 alla Biblioteca capitolare dell’Archivio diocesano a Trento. Alessandro Palazzo illustrerà i manoscritti medici dell’Archivio diocesano e della biblioteca di San Bernardino mentre Irene Zavattero parlerà della “teologia medievale di fronte all’etica di Aristotele” e Caterina Mordeglia si soffermerà sui “classici latini”.

L’evento conclusivo si svolge venerdì 13 giugno alle 17 nella Biblioteca del Castello del Buonconsiglio. Francesca Bonini racconterà la scienza delle stelle nei manoscritti medievali mentre Amalia Cerrito le teorie embriologiche della scienza medievale.

La partecipazione è libera e può partecipare tutta la cittadinanza.

(Fonte e per maggiori informazioni su progetto e calendario incontri: UniTrento)