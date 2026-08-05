Caldo e siccità colpiscono boschi e campi: pochi porcini e frutta pagata meno agli agricoltori

Sottoboschi asciutti, porcini più difficili da trovare e coltivazioni messe sotto pressione dalle temperature elevate. Il caldo dell’estate sta lasciando il segno tanto nei boschi quanto nei campi, con conseguenze sulla stagione dei funghi e sulla produzione italiana di frutta e verdura.

Secondo Coldiretti e Federforeste, le precipitazioni irregolari e le temperature elevate registrate anche in quota stanno rallentando la crescita dei funghi in numerose aree alpine e appenniniche. Perché i porcini possano svilupparsi, infatti, non basta un temporale improvviso: il micelio, la rete sotterranea dalla quale nascono i funghi, ha bisogno di un terreno costantemente umido e di un’alternanza tra giornate miti e notti più fresche.

Le piogge molto intense ma concentrate in poche ore possono risultare poco utili. Una parte dell’acqua scorre rapidamente in superficie, senza penetrare in profondità e senza ricostituire le riserve idriche del terreno. Il risultato è una presenza di porcini inferiore rispetto alle stagioni più favorevoli.

La stessa pressione climatica si fa sentire nelle campagne. Le imprese agricole devono sostenere maggiori costi per irrigare e proteggere le colture, mentre il caldo può provocare scottature sui frutti, ridurre le rese e rendere parte della produzione non commerciabile.

A fronte della minore disponibilità di prodotto, però, i prezzi riconosciuti agli agricoltori risultano in calo. L’analisi di Coldiretti su dati Ismea, riferita alla quarta settimana di luglio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, indica una diminuzione del 17% per le pere, del 18% per pesche e nettarine, del 20% per le susine e del 34% per le albicocche. Sugli scaffali, al contrario, i prezzi risultano in crescita.

Una situazione che Coldiretti definisce anomala e sulla quale la Consulta ortofrutticola intende fare chiarezza, valutando anche se chiedere l’applicazione della normativa contro le pratiche commerciali sleali. L’organizzazione segnala inoltre che, nei primi quattro mesi dell’anno, le importazioni italiane di frutta fresca sono aumentate del 9% in quantità, con un incremento del 44% per i prodotti provenienti dall’Africa.

Alle difficoltà legate alla siccità si aggiungono grandine, insetti invasivi, aumento dei costi energetici e rincari del gasolio agricolo, indispensabile non soltanto per i macchinari utilizzati durante la raccolta, ma anche per il funzionamento degli impianti di irrigazione. Coldiretti chiede un piano strategico per il settore, con nuovi invasi, infrastrutture irrigue, agricoltura di precisione, sistemi di protezione e accordi di filiera capaci di garantire una distribuzione più equilibrata del valore.

La scarsità di funghi non riguarda soltanto gli appassionati della raccolta. I funghi svolgono un ruolo essenziale nell’ecosistema forestale e la loro crescita dipende dalla salute degli alberi, dalla disponibilità di acqua e dall’equilibrio climatico complessivo.

Il tema è particolarmente rilevante per il Trentino-Alto Adige, dove i boschi coprono circa il 62% della superficie territoriale e rappresentano un patrimonio ambientale, turistico ed economico. Le indicazioni diffuse dalle organizzazioni agricole descrivono però una tendenza generale e non costituiscono una rilevazione puntuale della quantità di funghi presente in ogni singola valle.

La stagione potrebbe comunque riprendersi. Piogge diffuse e non troppo violente, accompagnate da un deciso calo delle temperature, potrebbero riattivare il micelio e favorire nuove nascite tra la seconda metà di agosto e settembre. Per i campi, invece, resta centrale la necessità di disporre di acqua e strumenti adeguati per affrontare estati sempre più calde e irregolari.

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Meta description: Caldo e siccità frenano la crescita dei porcini e riducono i raccolti. Intanto calano i prezzi pagati agli agricoltori, mentre aumentano quelli sugli scaffali.

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