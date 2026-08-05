Il caldo cambia le vacanze: crescono le fughe brevi verso il mare

Secondo Vamonos Vacanze, le temperature elevate stanno spingendo molti italiani a organizzare soggiorni di pochi giorni. Puglia, Sardegna e Sicilia tra le destinazioni più richieste.

Il caldo non condiziona più soltanto la scelta della destinazione, ma può diventare il motivo stesso per preparare le valigie. È quanto emerge dalle rilevazioni di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato nei viaggi di gruppo, che nelle ultime settimane ha registrato un aumento delle richieste verso alcune delle principali località balneari italiane.

In testa ci sono Puglia, Sardegna e Sicilia, mete scelte anche da chi decide di partire con pochissimo preavviso per allontanarsi dall’afa delle città e trascorrere qualche giorno vicino al mare.

Le temperature particolarmente elevate, accompagnate in molte zone da forte umidità e notti tropicali, starebbero infatti creando un nuovo segmento del mercato turistico: quello delle fughe brevi organizzate quasi in tempo reale, spesso dopo aver consultato le previsioni meteorologiche.

«Il caldo non influenza soltanto la scelta della destinazione, ma sempre più spesso determina la decisione stessa di partire. Molti viaggiatori avevano già programmato le vacanze estive, ma l’ondata di calore sta generando un secondo mercato: quello delle fughe brevi verso il mare», spiegano dal tour operator.

Non è il tradizionale last minute

Il fenomeno, secondo Vamonos Vacanze, non rappresenterebbe però un ritorno al classico last minute legato alla ricerca dell’offerta più conveniente.

I dati comunicati dall’operatore mostrano infatti una tendenza opposta nella programmazione delle vacanze principali: le prenotazioni effettuate entro trenta giorni dalla partenza sarebbero diminuite dal 46% del 2022 al 22% del 2026. Nello stesso periodo, quelle concluse con più di sessanta giorni di anticipo sarebbero salite dal 26% al 43%.

Le vacanze più importanti, dunque, continuano a essere pianificate con largo anticipo. A queste si aggiungerebbero però soggiorni più brevi, decisi all’ultimo momento non per approfittare di uno sconto, ma per cercare sollievo dalle temperature elevate.

Quando le previsioni indicano diversi giorni consecutivi di caldo intenso, aumenterebbero soprattutto le richieste per partenze di tre o quattro giorni, dirette verso località facilmente raggiungibili e con una buona disponibilità di strutture ricettive.

Il meteo entra nelle decisioni di viaggio

Il cambiamento potrebbe non esaurirsi con l’estate 2026. Secondo il tour operator, la maggiore frequenza delle ondate di calore potrebbe rendere il meteo una variabile sempre più rilevante per il settore turistico.

Non influenzerebbe più soltanto il luogo in cui trascorrere le vacanze, ma anche il momento in cui partire e la decisione di concedersi un secondo soggiorno durante la stagione estiva.

«Per anni il calendario ha scandito i tempi del turismo. Oggi, sempre più spesso, è il clima ad accelerare le decisioni. Le vacanze restano programmate con largo anticipo, ma il caldo estremo spinge un numero crescente di italiani a concedersi una seconda fuga al mare, anche di pochi giorni».

Una tendenza che, qualora venisse confermata anche nelle prossime stagioni, potrebbe modificare sia le strategie degli operatori turistici sia le modalità con cui gli italiani organizzano il proprio tempo libero.