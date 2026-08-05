Riva del Garda. “Il giro del mondo in 80 minuti”: il 6 agosto nel cortile del Conservatorio

“Il giro del mondo in 80 minuti”, giovedì 6 agosto nel cortile del Conservatorio, è un viaggio musicale intorno al mondo tra culture, emozioni e racconti, con il corpo bandistico “La valletta dei liberi falchi” diretto dal mo. Stefano Pezzato e le narrazioni di Enzo Pernici e Giovanni Perini.

Un viaggio musicale fuori dal comune dove ogni nota apre una nuova strada e ogni melodia conduce verso un luogo diverso del mondo. “Il giro del mondo in 80 minuti” è più di un concerto: è un itinerario tra culture, paesaggi, tradizioni ed emozioni, accompagnato dalla musica e dalla narrazione.

A guidare questo viaggio sarà proprio la banda, vera locomotiva sonora della serata, pronta a trascinare il pubblico da una tappa all’altra con energia, precisione e passione. Gli strumenti diventeranno il motore del percorso, i brani le fermate, il ritmo la forza capace di mettere in movimento l’immaginazione. Sotto la direzione del maestro Stefano Pezzato, i musicisti del Corpo bandistico e della Valletta dei liberi falchi daranno vita a un repertorio coinvolgente e ricco di colori, capace di sorprendere e far viaggiare persone di ogni età. La narrazione di Enzo Pernici e Giovanni Perini accompagnerà il pubblico lungo il tragitto, trasformando ogni esecuzione in un racconto e ogni passaggio musicale in una nuova scoperta.

(Fonte: Comune di Riva del Garda)