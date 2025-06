Voli aerei. Overbooking? Come gestirlo e guadagnarci

L’alta stagione induce spesso le compagnie aeree, per avere occupati tutti i posti dell’aeromobile e ottimizzare i costi, a vendere più biglietti dei posti disponibili. La pratica è nota come overbooking.

Si arriva al check-in, magari già con la carta d’imbarco, e non c’è il proprio posto. Casi in cui la compagnia dovrebbe garantire la partenza il più presto possibile e rimborsare le spese di attesa per il prossimo volo (albergo incluso). E corrispondere, nel caso in cui il nuovo volo parte almeno 3 ore dopo, gli indennizzi previsti (da 250 a 600 euro in base alla percorrenza del volo mancato).

Questa la norma.

Ma le compagnie cercano di risparmiare e, quando c’è un overbooking, sempre più spesso chiedono ai passeggeri già registrati per la partenza se qualcuno vuole rinunciare al volo per uno successivo ed essere indennizzati con 100 euro (accade, per esempio, con Wizz Air).

In questo modo le compagnie, non indennizzano le vittime da overbooking e spendono 100 invece di almeno 250 euro. Ovviamente chiedono liberatoria di chi accetta perché non pretendano gli indennizzi di legge.

Attenzione perché non è detto che a chi accetta questi 100 euro sia già indicato quando potrà ripartire e l’assistenza e rimborsi in attesa non sono previsti.

(Fonte: Aduc)