“Dialoghi sul ghiaccio”: Voci dai ghiacci. Segnali di un pianeta che cambia

Su una Terra sempre più calda a causa della nostra influenza sul clima, lo spazio destinato ai ghiacciai è inesorabilmente destinato a ridursi.

È bene conoscere quello che stiamo perdendo, perché non si tratta solo di ghiaccio fuso: la rassegna “Dialoghi sul ghiaccio” del MUSE si anima con un nuovo appuntamento per esplorare le profonde trasformazioni in corso attraverso lo sguardo dei ghiacciai.

Mercoledì 25 giugno alle 18, nello spazio Agorà, in compagnia del giornalista Ferdinando Cotugno e del glaciologo Giovanni Baccolo, si discuteranno le sfide che attendono chi abita la montagna oggi e nel futuro, ma anche il ruolo dell’attivismo climatico e delle azioni collettive.

Il cambiamento climatico è in corso, è qui, ora, e riguarda tutte e tutti. La fusione dei ghiacciai è uno dei segnali più tangibili del riscaldamento climatico. I ghiacciai sono sentinelle che ci ricordano che il cambiamento è in atto sia con un lento e inesorabile ritiro che con crolli improvvisi.

Come rispondere alla perdita dei ghiacciai come individui e come società? E quali saranno le sfide future da affrontare?

A dialogare su questi temi ci saranno Giovanni Baccolo, ricercatore dell’Università di Roma 3, e il giornalista ambientale Ferdinando Cotugno.

Giovanni Baccolo si occupa di glaciologia e scienze della Terra negli ambienti freddi e i suoi interessi vanno dai ghiacciai polari ai terreni montani in quota. La passione per i mondi ghiacciati e per la divulgazione trovano spazio nel suo blog “Storie Minerali” ed è autore del libro “I ghiacciai raccontano” (2024). È anche membro della commissione scientifica del Servizio Glaciologico Lombardo e de “L’Altra Montagna”.

Ferdinando Cotugno è un giornalista specializzato in ecologia, clima e politica ambientale. Cura per il quotidiano “Domani” la newsletter e il podcast “Areale”, e ha pubblicato i libri “Italian Wood” “Primavera ambientale” e “Tempo di ritorno”.

Lo spazio MUSE Agorà in questo periodo ospita due allestimenti a tema ghiacciai:

“Goodbye Glaciers. Forever?”, mostra fotografica itinerante che affronta il tema del ritiro dei ghiacciai dell’Euregio, e “Dal ghiaccio a noi”, progetto espositivo che racconta le ricerche MUSE condotte in oltre 25 anni in ambienti glaciali.

