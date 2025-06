On. Tarquinio: “Oggi sembra imporsi politica di guerra che obbliga a dire solo “signorsì”. Io non la penso così”

In passato, la capacità dell’Italia di mantenere un dialogo aperto anche con l’Oriente veniva apprezzata. In altri casi, invece, alcuni leader hanno pagato un prezzo per aver portato avanti questa coraggiosa dialettica.

"Oggi, invece, sembra imporsi una politica di guerra che obbliga a dire solo "signorsì". Io non la penso così, ed è anche per questo che sabato ho partecipato alla manifestazione".

A specificarlo è stato l’onorevole Marco Tarquinio, europarlamentare indipendente eletto con il PD, intervenuto nella trasmissione Battitori Liberi su Radio Cusano Campus, dopo le polemiche seguite alla manifestazione contro il riarmo tenutasi sabato scorso.

In merito alle posizioni del Partito Democratico, Marco Tarquinio ha poi precisato: “Io faccio riferimento alla linea espressa da Elly Schlein, che ha mandato un membro della segreteria alla manifestazione. Questo per me è un segnale politico chiaro”.

Successivamente, rispondendo alle polemiche seguite all’evento, l’europarlamentare ha aggiunto: “Alla manifestazione a cui ho preso parte non è stata bruciata alcuna bandiera, eppure ho letto ricostruzioni inenarrabili sulla stampa italiana. Si è scritto che i partecipanti fossero vicini ad Hamas: una chiara operazione di manipolazione, volta a screditare idee che si oppongono alla corsa alla guerra, come il progetto dell’orizzonte 2030 per la preparazione militare”.

Infine, concludendo il suo intervento, Marco Tarquinio si è espresso con una stoccata interna: “La vicepresidente Picierno ha dichiarato che il PD aveva scelto di non partecipare alla manifestazione. Evidentemente, si comporta da portavoce del partito”.