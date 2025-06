Il Piano Mattei per l’Africa all’Ambasciata del Regno del Marocco in Italia

Si è svolta a Roma nella splendida cornice del complesso diplomatico dell’Ambasciata del Regno del Marocco in Italia la serata evento in collaborazione con il Parlamento Europeo che ha visto presenti numerosi invitati dei corpi diplomatici dell’Africa e degli ambasciatori a Roma, nonché aziende ed organizzazioni partecipate dallo Stato italiano, per discutere e confrontarsi sui progressi del Piano Mattei per l’Africa

Si è svolta a Roma nella splendida cornice del complesso diplomatico dell’Ambasciata del Regno del Marocco in Italia la serata evento in collaborazione con il Parlamento Europeo che ha visto presenti numerosi invitati dei corpi diplomatici dell’Africa e degli ambasciatori a Roma, nonché aziende ed organizzazioni partecipate dallo Stato italiano, per discutere e confrontarsi sui progressi del Piano Mattei per l’Africa ed il rapporto con la strategia UE del Global Gateway, in linea con quanto discusso nel vertice a Villa Doria Pamphilj con il Commissario UE Ursula von der Leyen.

Ospite all’evento il Presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia che ha apprezzato la disponibilità dei paesi africani a questo importante Progetto voluto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A margine dell’evento Michele Marsiglia ha dichiarato che “l’Africa è il nostro presente ed il nostro futuro”, considerando l’incontro come una seconda fase positiva del Piano Mattei, ribadendo il coinvolgimento di FederPetroli Italia come manifestato alla Presidenza del Consiglio, nella continuità di uno sviluppo industriale in Africa, focalizzato su diversi settori collegati all’indotto energetico, rafforzando la centralità dell’Italia per lo sviluppo del continente africano.

Importanti sono state le parole dell’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Youssef Balla, illustrando lo sviluppo del Marocco nel campo di diverse forme di energia e nei progetti strategici voluti dal re del Marocco – Mohammed VI. Di particolare importanza per l’indotto di FederPetroli Italia, lo sviluppo del grande Gasdotto Nigeria-Marocco (African Atlantic Gas Pipelines) infrastruttura strategica che collegherà il Marocco alla Nigeria e si estenderà per circa 7.000 chilometri attraversando diversi stati africani.

(Fonte, photocredit e per vedere l’intervista completa: FederPetroli Italia)