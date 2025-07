Estate 2025. Biglietti di voli, treni e traghetti più cari rispetto al 2024

Entra sempre più nel clou la stagione estiva e aumenta la voglia di vacanza. Per molti si avvicina il momento tanto atteso delle vacanze, ma non per tutti.

Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il 43,2% degli italiani andrà in vacanza quest’anno, ma non parliamo di vacanze tradizionali: la maggior parte di chi si prepara a partire (il 54%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità presso amici e parenti.

Si conferma anche quest’anno, inoltre, la tendenza a rimanere entro i confini nazionali: oltre l’82% degli italiani farà questa scelta.

Una scelta quasi obbligata visti i costi esorbitati dei voli, ma non solo! L’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato, infatti, come ogni anno, quanto costa spostarsi nell’estate 2025 (prendendo a riferimento le settimane centrali di agosto).

L’aumento maggiore si registra per i viaggi in aereo oltre i confini nazionali (in Europa): mediamente il biglietto in classe economy, a persona, andata e ritorno, aumenta del 14% rispetto al 2024 (con il record del +18% per la tratta Roma-Atene). Va leggermente meglio per chi decide di volare, ma scegliendo una meta italiana: in questo caso l’aumento medio è del 13% (con picchi per le tratte verso le isole: Milano-Palermo +17% e Milano-Olbia +16%).

Aumenti dettati, a detta delle compagnie, dall’andamento della domanda e dall’aumento dei costi operativi, in questo senso assistiamo all’intollerabile tentativo di scaricare sui passeggeri i maggiori costi derivanti dal rispetto delle normative ambientali. Inoltre, le compagnie aeree utilizzano strategie di pricing dinamiche che influenzano i costi dei biglietti in base a diversi fattori quali la domanda e la disponibilità dei posti, strategie poco chiare, sulla cui correttezza abbiamo invitato più volte Art e Antitrust a indagare.

Per chi sceglie di viaggiare in treno l’aumento medio, per una persona, con biglietto in classe economica andata e ritorno, è pari al +10%. Tra le tratte monitorate Milano-Lecce segna il +18%, seguita dalla Roma-Salerno (+16%). Aumenti che, come ben sanno i passeggeri, non sono sicuramente legati a un miglioramento della qualità del servizio, che, anzi, di giorno in giorno, registra peggioramenti, ritardi, disservizi e disagi sempre più gravi, su cui abbiamo pubblicamente chiesto al Ministero dei trasporti chiarimenti e interventi.

Più contenuta la crescita dei prezzi dei traghetti, che già avevano registrato picchi inauditi negli anni passati. Rispetto al 2024 il costo per viaggiare in traghetto verso Sicilia e Sardegna aumenta del +5% in media tra poltrona e cabina, considerando andata e ritorno per 2 adulti, 1 ragazzo e l’imbarco dell’automobile. In questo caso i costi risultano altamente differenziati, mentre aumentano fortemente i costi dei biglietti da Piombino e da Civitavecchia in direzione di Olbia, su altre tratte si registrano importanti cali di anche il 17%.

Di seguito riportiamo le tabelle di Federconsumatori con i costi in dettaglio.

Trasporti Var. % 2025/2024 Viaggio in treno 10% Volo aereo su tratta nazionale 13% Volo aereo su tratta internazionale 14% Viaggio in traghetto 5%

TRENI

1 PERSONA A/R Prezzi 2024 Prezzi 2025 Var. % 2024-2025 Roma-Genova 67,40 € 69,80 € 4% Milano-Lecce 158,50 € 186,70 € 18% Roma-Salerno 54,10 € 62,50 € 16% Milano-Rimini 76,25 € 78,90 € 3%

VOLI

2022 2023 2024 2025 Var. % TRATTE NAZIONALI Roma – Palermo 178,00 € 204,00 € 225,17 € 256,23 € 14% Roma – Catania 169,00 € 190,00 € 207,72 € 225,70 € 9% Roma – Cagliari 192,00 € 220,00 € 246,06 € 271,35 € 10% Roma – Olbia 261,00 € 309,00 € 339,75 € 378,80 € 11% Milano – Palermo 224,00 € 250,00 € 287,66 € 336,80 € 17% Milano – Catania 219,00 € 254,00 € 283,23 € 311,77 € 10% Milano – Cagliari 232,00 € 266,00 € 307,20 € 353,55 € 15% Milano – Olbia 168,00 € 253,00 € 290,02 € 337,51 € 16% Milano – Brindisi 196,00 € 224,00 € 240,51 € 261,81 € 9% TRATTE INTERNAZIONALI Roma – Malaga 298,00 € 352,50 € 410,23 € 474,00 € 16% Roma – Siviglia 299,00 € 369,00 € 420,42 € 485,06 € 15% Roma – Atene 284,00 € 336,00 € 398,10 € 471,48 € 18% Roma – Parigi 192,00 € 209,00 € 235,30 € 273,73 € 16% Roma – Londra 239,00 € 262,00 € 291,05 € 328,81 € 13% Milano – Malaga 456,00 € 528,00 € 577,43 € 622,38 € 8% Milano – Siviglia 344,00 € 408,00 € 467,53 € 533,02 € 14% Milano – Atene 372,00 € 438,00 € 493,07 € 560,77 € 14% Milano – Parigi 119,00 € 130,00 € 144,64 € 160,18 € 11% Milano – Londra 171,00 € 189,00 € 208,56 € 230,18 € 10%

I prezzi dei voli si riferiscono a 1 persona a/r, inclasse economy, nella settimana dall’11 al 17 agosto 2025.

TRAGHETTI

2 ADULTI + 1 RAGAZZO + AUTO A/R 2024 2025 Var. % 2025/2024 poltrona cabina poltrona cabina poltrona cabina Civitavecchia-Arbatax € 477,34 € 536,74 € 401,80 € 493,48 -16% -8% Civitavecchia-Cagliari € 545,54 € 611,14 € 461,70 n.d. -15% n.d. Civitavecchia-Olbia € 507,00 € 540,00 € 698,40 € 769,48 38% 42% Genova-Olbia € 706,00 € 908,00 € 678,12 €1.001,24 -4% 10% Livorno-Olbia € 540,00 € 743,00 € 616,50 € 636,00 14% -14% Piombino-Olbia € 323,00 € 401,00 € 469,36 € 497,36 45% 24% Napoli-Palermo € 421,75 € 581,30 € 360,20 € 579,15 -15% 0% Palermo-Cagliari € 482,72 € 563,54 € 468,80 € 466,50 -3% -17%

Rilevazione effettuata a giugno 2025

Federconsumatori