Trento, in centro storico al via la sostituzione di sette alberi per motivi di sicurezza

Nei prossimi giorni il Comune di Trento avvierà la rimozione di sette alberi situati nella Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello. L’intervento, definito sulla base di una perizia redatta da un tecnico esterno specializzato nella valutazione della stabilità arborea, si rende necessario per garantire la sicurezza pubblica.

La notizia è stata ufficialmente diffusa il 8 luglio 2025 dal Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni del Comune di Trento.

Gli esemplari da abbattere si trovano in diverse aree della città. Un pioppo è localizzato nell’aiuola accanto alla rotatoria di via Brennero Tridente, nei pressi della rampa verde ai Caduti di Nassiria. Due robinie si trovano nell’area verde di via Bresadola, mentre un acero americano è posizionato in via di piazza Centa. L’elenco comprende anche un ailanto altissima in via San Daniele Comboni e due palme nel giardino della scuola dell’infanzia di Piedicastello.

L’amministrazione comunale ha precisato che, una volta completata la fase di rimozione, sarà pianificata la sostituzione degli alberi abbattuti. La selezione delle nuove specie avverrà in funzione delle peculiarità ambientali delle singole zone, con l’obiettivo di individuare essenze più idonee dal punto di vista ecologico e paesaggistico. La linea guida dell’intervento è quella di coniugare sicurezza, decoro urbano e tutela del verde pubblico.