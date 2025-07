Urbani (FdI) propone casetta dell’acqua a Trento contro la plastica

Un piccolo gesto, un grande impatto: depositato in Consiglio comunale un emendamento per l’installazione di una casetta dell’acqua sul territorio di Trento. L’obiettivo? Ridurre l’uso di plastica monouso e valorizzare l’acqua pubblica.

In un’epoca in cui la questione ambientale si fa sempre più urgente, anche un semplice gesto come riempire una bottiglia riutilizzabile può assumere un significato profondo. È proprio in questa direzione che si muove l’emendamento presentato nei giorni scorsi da Giuseppe Urbani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, che chiede l’installazione di una casetta dell’acqua a Trento, in un luogo strategico da individuare.

Il dispositivo, che consentirebbe ai cittadini di attingere gratuitamente o a costi simbolici acqua microfiltrata, liscia o gassata, rappresenta molto più di una comodità urbana: è una risposta concreta all’esigenza di ridurre gli imballaggi leggeri – in particolare le bottiglie di plastica – che ancora oggi costituiscono una fetta rilevante dei rifiuti solidi urbani.

“Ogni bottiglia evitata significa meno plastica da raccogliere, differenziare, trasportare e trattare,” si legge nel testo dell’emendamento. “Ridurre alla fonte la produzione di questi materiali è la strada più efficace per contenere l’impatto ambientale.”

L’iniziativa si inserisce coerentemente nel quadro degli impegni assunti dal sindaco Ianeselli, che nelle sue linee programmatiche aveva sottolineato l’importanza di azioni concrete per la riduzione dei rifiuti. Da qui l’auspicio di Urbani affinché la Giunta e l’intero Consiglio comunale sostengano questa proposta come primo passo verso un modello urbano più sostenibile e responsabile.

L’esperienza di altre città italiane, come Aosta, dimostra che le casette dell’acqua non solo abbattono il consumo di plastica, ma promuovono una cultura del riuso e valorizzano un bene pubblico spesso sottovalutato: l’acqua di rete. A Trento, l’acqua potabile è già apprezzata per qualità e sicurezza: renderla accessibile anche in forma refrigerata e frizzante potrebbe incentivare pratiche virtuose e rafforzare il senso civico.

Con un investimento contenuto – 20.000 euro previsti nel bilancio di previsione 2025-2027 – l’amministrazione potrebbe avviare una sperimentazione capace di produrre effetti ambientali e culturali duraturi.

!Auspico pertanto che questo emendamento trovi il favore della Giunta Comunale e riscuota il più ampio consenso possibile in aula, proprio perché va nella direzione di quanto annunciato dal Sindaco durante la discussione delle sue linee programmatiche per il futuro della città, relativamente all’impegno concreto per la riduzione dei rifiuti prodotti”, ha affermato il Consigliere Urbani.

Ora la palla passa alla Giunta e al Consiglio: l’auspicio è che la proposta non resti solo un buon proposito, ma diventi un esempio concreto di ecologia applicata al quotidiano.