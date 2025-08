Trento. Biblioteca comunale: le letture per i bambini

Alla biblioteca comunale è tempo di racconti di mezza estate per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

L’appuntamento è per giovedì 7 agosto alla biblioteca di Povo, dove alle 16.30 sono in programma le letture ad alta voce in lingua italiana e alle 17 quelle in lingua inglese.

Le storie ad alta voce saranno protagoniste anche alle biblioteche di Gardolo e Villazzano con due date da segnare in agenda per entrambe le sedi: martedì 12 agosto alle 16.30 ci saranno le letture in inglese, mentre mercoledì 13 alle 16.30 quelle in lingua italiana.

Per restare sempre aggiornati sul ricco calendario di eventi, è possibile consultare il sito della Biblioteca comunale di Trento.