Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Proseguono anche la prossima settimana le attività promosse dalla Biblioteca comunale di Trento, con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi periferiche rivolti a bambini, famiglie e lettori di ogni età.

Si parte lunedì 8 giugno alle 14.30 alla Biblioteca di via Roma, sede centrale, con Una tempesta di storie, un’escape room aperta a tutte e tutti, liberamente ispirata alle opere di William Shakespeare. L’iniziativa è organizzata da Giovanna Giangregorio e Letizia Piffer, giovani in servizio civile in biblioteca nell’ambito del progetto Tra i segreti della biblio. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a info@bibcom.trento.it.

Sempre lunedì 8 giugno, alle 15.30, la biblioteca di Ravina ospita Un libro ben scelto ti salva da tutto, persino da te stesso, ultimo incontro, prima della pausa estiva, dedicato ai consigli di lettura a cura di Lucia Oss. Un’occasione per condividere suggerimenti, racconti ed esperienze di lettura in un clima informale e partecipato. Alle 16.30, alla biblioteca di Gardolo, spazio ai più piccoli con Let’s read together!, letture in lingua inglese rivolte a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Mercoledì 10 giugno alle 16.30 la biblioteca di Gardolo propone Mi leggi una storia?, un appuntamento di letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 anni.

Giovedì 11 giugno dalle 9 alle 12 alla biblioteca dell’Argentario si tiene un nuovo appuntamento con lo Spazio genitori bambini, iniziativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 6 anni. L’appuntamento rientra nelle attività del Centro genitori e bambini, che propone occasioni di incontro, gioco, musica, lettura e condivisione in diversi spazi cittadini.

Nel pomeriggio di giovedì 11 giugno proseguono le attività dedicate all’infanzia. Alle 16.30 la biblioteca di Mattarello propone Leggiamo 1, 2, 3… storie?. Alla stessa ora, al Centro socio-culturale Piccola Biblioteca di Romagnano, ci sarà Storie che incantano, letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Alle 17 la biblioteca della Clarina ospita Storie tra le rose, un nuovo appuntamento rivolto alla stessa fascia di età.

Sempre giovedì 11 giugno, alle 17 alla Biblioteca di via Roma, sede centrale, è in programma la prima visita guidata alla mostra dedicata all’arte dei giardini Oltre la siepe, che fa parte del festival Fiori al Centro 2026. L’esposizione si articola in cinque sezioni tematiche — i giardini reali, i giardini che curano, costruire giardini, i giardini delle ville cittadine e il giardino di Piazza d’Armi, oggi piazza Venezia — offrendo un percorso che racconta storia, funzioni e trasformazioni del verde urbano. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0461 889546 oppure scrivendo a biblioteca.conservazione@comune.trento.it.

La settimana si conclude sabato 13 giugno alle 10.30 alla Biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty con un nuovo appuntamento di Let’s read together!, letture in lingua inglese per bambine e bambini dai 3 anni di età.

(Fonte e per il programma completo e le modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)