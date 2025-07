Trento. Lunedì 21 alla Biblioteca comunale di via Roma torna il Silent reading party

Il Silent reading party è un evento speciale, nato per condividere la tranquillità della lettura e vivere gli spazi della biblioteca in modo nuovo.

Torna lunedì 21 luglio a partire dalle 19.30, con un’apertura straordinaria in orario serale della Biblioteca comunale di via Roma, una nuova occasione – la quarta – per spegnere il telefono e immergersi nella lettura con il Silent reading party.

La novità di questa edizione, come riferisce una nota del Comune, prevede per tutti i partecipanti che lo desiderano il dress code a tema floreale, un omaggio alla bellezza del mondo naturale, che entrerà anche negli spazi della biblioteca, allestiti per l’occasione con piante e fiori grazie alla collaborazione dell’ufficio Parchi e Giardini.

Il Silent reading party è un evento speciale, nato per condividere la tranquillità della lettura e vivere gli spazi della biblioteca in modo nuovo. Sala Manzoni accoglierà i lettori in un ambiente spazioso che invita alla lettura solitaria o in compagnia, sdraiati o seduti su poltrone, divanetti e pouf collocati per l’occasione. Nel giardino sarà invece possibile conversare di libri nello spazio social appositamente dedicato (in caso di meteo avverso l’evento si terrà tutto all’interno). Si potrà anche portare un libro da casa insieme a qualcosa da sgranocchiare e un plaid su cui accomodarsi.

I bibliotecari prepareranno alcuni espositori con proposte di lettura dedicate a racconti brevi, graphic novel e manga che si leggono in un paio d’ore, quello per i romanzi, un’area per la saggistica più in voga e una per la poesia. E infine, non mancherà il tavolo con i libri impacchettati per stupire i lettori con titoli a sorpresa.

A fine serata, chi avrà partecipato all’evento potrà prendere in prestito il libro che ha iniziato a leggere, usufruendo del servizio di prestito, che sarà eccezionalmente attivo in orario serale solo per le persone presenti in biblioteca.

Il silent reading party è organizzato nell’ambito del “Patto per la lettura” della città di Trento ed è un’iniziativa che rispecchia la più specifica e classica missione della biblioteca, ossia mettere a disposizione i libri e promuovere la lettura e la socializzazione.

(Fonte: Comune di Trento – per maggiori informazioni scrivere a info@bibcom.trento.it o chiamare lo 0461.889521)