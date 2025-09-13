sabato, Settembre 13, 2025
HomeEVENTITrento. "Silent reading party": il 16 settembre torna l'evento alla Biblioteca comunale
EVENTI

Trento. “Silent reading party”: il 16 settembre torna l’evento alla Biblioteca comunale

Di redazione

-

0
0

Bianco e nero è il tema del nuovo Silent reading party organizzato dalla Biblioteca comunale per condividere la tranquillità della lettura spegnendo i dispositivi elettronici. L’appuntamento è per martedì 16 settembre a partire dalle 19.30.

I partecipanti potranno scegliere se portare da casa un proprio libro o leggere uno dei tanti titoli presenti, che alla fine della serata potrà essere preso in prestito. E ancora, potranno portare un plaid, un cuscino o scegliere una nicchia confortevole nel giardino, allestito per l’occasione con comodi pouf e poltrone, o nell’atmosfera liberty di Sala Manzoni e decidere se indossare il dress code tematico bianco e nero.

L’evento è organizzato nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento.

(Fonte e photocredit: Comune di Trento)

Articolo precedente
Morti sul lavoro in aumento del + 8,4%: il monitoraggio semestrale con confronto dei dati dal 2022 al 2025 
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1724Politica819Cultura668Società616Editoriali538Pensieri in Libertà450Mondo345Salute e ambiente275Economia264

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by