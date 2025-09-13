Trento. “Silent reading party”: il 16 settembre torna l’evento alla Biblioteca comunale

Bianco e nero è il tema del nuovo Silent reading party organizzato dalla Biblioteca comunale per condividere la tranquillità della lettura spegnendo i dispositivi elettronici. L’appuntamento è per martedì 16 settembre a partire dalle 19.30.

I partecipanti potranno scegliere se portare da casa un proprio libro o leggere uno dei tanti titoli presenti, che alla fine della serata potrà essere preso in prestito. E ancora, potranno portare un plaid, un cuscino o scegliere una nicchia confortevole nel giardino, allestito per l’occasione con comodi pouf e poltrone, o nell’atmosfera liberty di Sala Manzoni e decidere se indossare il dress code tematico bianco e nero.

L’evento è organizzato nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento.

(Fonte e photocredit: Comune di Trento)