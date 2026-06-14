Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Prosegue anche la prossima settimana il calendario di iniziative della Biblioteca comunale, con appuntamenti che coinvolgono tutte le fasce d’età nelle diverse sedi cittadine e periferiche.

Lunedì 15 giugno, dalle 16.30 alla biblioteca di Villazzano ci sarà Tante storie in primavera, letture ad alta voce per bambini dai 3 anni di età. Sempre a Villazzano, alle 18.30, si riunisce per l’ultimo incontro mensile prima della pausa estiva, il Gruppo di conversazione sul cinema che questa settimana si confronterà su film e commedie francesi. La partecipazione è libera e gratuita.

Martedì 16 giugno, dalle 14.30 alle 16.30, alla sede centrale di via Roma è in programma Una tempesta di storie, l’escape room ispirata alle più famose opere di William Shakespeare. La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@bibcom.trento.it. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Tra i segreti della biblio da Giovanna Giangregorio e Letizia Piffer, che stanno svolgendo il Servizio Civile in biblioteca. La sera di martedì, dalle 19.30, sempre in sede centrale torna il Silent Reading Party, l’evento che invita a rallentare e immergersi nella lettura, lontano dalle distrazioni digitali. Organizzata in concomitanza con il festival Fiori al centro, la serata seguirà il tema “la bellezza dei fiori” e per l’occasione gli spazi della biblioteca verranno abbelliti da composizioni floreali curate dall’ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento.

Mercoledì 17 giugno, alle 16.30, alla biblioteca di Sopramonte si terrà Un prato di storie, letture di albi illustrati per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile.

Giovedì 18 giugno, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario accoglierà lo Spazio genitori bambini, rivolto alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. Lo Spazio sarà attivo anche venerdì 19 giugno, alla stessa ora, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty: sarà l’ultimo appuntamento in questa sede prima della pausa estiva. Nel pomeriggio di giovedì, dalle 16.30, sono in programma due proposte di lettura per i più piccoli: a Mattarello Tell us a story!, letture in lingua inglese, mentre a Povo Ti racconto una storia…, letture di albi illustrati curate dalle ragazze e dai ragazzi in Servizio Civile.

Venerdì 19 giugno, dalle 10 alle 12, alla biblioteca di Villazzano torna, per il consueto incontro mensile, Spazio giochi da tavolo. Nel pomeriggio, alle 18 nella sede centrale di via Roma sarà possibile partecipare al Biblio Tour, una visita guidata agli spazi, ai servizi e alla storia della Biblioteca Comunale di Trento. I posti sono limitati, è quindi richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo attivitaculturali.bct@gmail.com.

Sabato 20 giugno, dalle 14.30 alle 18, sempre in sede centrale, è in programma l’ultimo appuntamento di Pomeriggio di giochi da tavolo, lo spazio dedicato al divertimento con giochi di ruolo, di strategia e di società organizzato dall’associazione Ludimus che promuove la cultura del gioco creativo e intelligente.

(Fonte e per il programma completo e le modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)