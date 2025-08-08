Buche in città a Trento e ci si lasciano le gomme

Arrivano le segnalazioni da parte dei cittadini di Trento, che sempre più spesso si trovano a dover fare i conti, nei quartieri residenziali, con marciapiedi sbilenchi e rotti e con tane da metro nella carreggiata.

Facendo la concorrenza a Roma, a Padova a Palermo, anche Trento si può candidare per la città dell’anno, in merito a problemi con il fondo stradale, asfalto che si spacca e vere e proprie sfaldature da scavo scoperte.

Questo è il caso del quartiere San Giuseppe, dove in rotatoria, nei pressi della scuola, come si evince dalle foto, vi è stato per qualche giorno uno scavo non ben coperto, che ha fatto scivolare più d’uno tanto che ci si lasciano anche le gomme.

Complice il marciapiede che culmina a punta, ecco il danno servito, come ci spiega il nostro lettore: sono dovuto ricorrere alla ruota di scorta, ho dovuto segnalare il danno e fare richiesta al Comune di Trento per pagare i danni causati da un cantiere non chiuso, ovvero la buca che non è stata sistemata in tempo.

Il lettore ci ha rimesso la ruota e giura che farà di tutto perché i danni siano ripagati dal Comune, diretto responsabile del mancato monitoraggio della sicurezza sul fondo stradale, ma c’è anche chi è caduto e chi ha avuto danni meno impattanti e si è ritirato per pensare al da farsi. MC