Brusco cambiamento meteo: stop al caldo estremo, in arrivo temporali e grandinate

Italia verso una fase di maltempo: attesi temporali diffusi, nubifragi e calo termico fino a 10 °C

Un’Italia che boccheggia da giorni sotto un’ondata di calore record si prepara a un brusco cambiamento delle condizioni meteo. Secondo quanto riportato da Tempo Italia, in un’analisi curata da Federico De Michelis e basata sui modelli matematici ECMWF, GFS NOAA, ICON, AROME, ARPEGE e MOLOCH (CNR-ISAC), siamo alla vigilia della fine del dominio dell’alta pressione africana, responsabile del caldo estremo e delle temperature elevate anche sui mari, dove si registra un’anomala “onda di calore marino”.

Già nella giornata di domenica 17 agosto 2025 l’instabilità atmosferica farà il suo ingresso al Nord, con temporali sparsi soprattutto sul Triveneto e lungo la Romagna. I fenomeni, localmente intensi, potranno essere accompagnati da grandinate e raffiche di vento violente tipiche del downburst, il vento discendente dei temporali.

Al Centro e in Sardegna il tempo resterà più stabile al mattino, ma nelle ore centrali non mancheranno acquazzoni e temporali sulle zone interne e lungo l’Appennino. Anche al Sud e in Sicilia si prevedono rovesci e nubifragi improvvisi, con possibili disagi per il forte vento e le grandinate.

Le temperature rimarranno elevate, con punte di 36-38 °C in Sardegna, Toscana, Puglia e Basilicata, e un clima afoso nelle pianure italiane.

Tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto una perturbazione più organizzata porterà maltempo diffuso, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico. Attesi temporali violenti, nubifragi, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e un netto calo delle temperature, che al Nord potranno scendere anche di 10 °C nei valori massimi.

Fenomeni intensi sono previsti anche in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e successivamente in Campania, Abruzzo, Molise e parte della Sardegna.

Il passaggio perturbato segnerà la fine dell’ondata di calore africano che ha investito l’Italia nelle ultime settimane. Dopo giorni di temperature estreme e afa diffusa, la colonnina di mercurio tornerà su valori più consoni al periodo, soprattutto al Nord, dove l’instabilità atmosferica si protrarrà almeno fino a giovedì 21 agosto.