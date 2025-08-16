Parchi divertimento: prezzi alle stelle e affluenza in calo

Nel 2025 i parchi divertimento vedono prezzi alle stelle e una conseguente affluenza in calo. Visitare un parco divertimenti in Italia è sempre stato un sogno per famiglie e ragazzi, ma oggi, per entrare, bisogna essere pronti a… svuotare il portafoglio. Il biglietto d’ingresso si aggira intorno ai 50 euro a persona, senza contare le spese extra come il parcheggio, il pranzo o la cena all’interno del parco.

Facciamo due conti: per una famiglia di quattro persone con bambini, una sola giornata costa almeno 200 euro solo per entrare e il conto sale in fretta tra panini, bibite e qualche gelato per rinfrescarsi sotto il sole. Il risultato? Un divertimento che rischia di diventare un lusso per pochi.

Non sorprende quindi che le previsioni di affluenza per questa settimana di Ferragosto siano solo medie, mentre per la settimana successiva si prevede un’affluenza medio-alta. Un dato che lascia pensare: gli anni in cui si faceva la fila già al parcheggio, ora sembrano un ricordo. Eppure, l’attrattiva rimane. Le montagne russe, le attrazioni adrenaliniche, i giochi d’acqua: i parchi continuano a far brillare gli occhi di grandi e piccoli. Ma i prezzi, ormai, fanno tremare più del giro della morte.

La soluzione? Per chi vuole tornare più volte, l’abbonamento stagionale può essere un’ancora di salvezza: si spende di più all’inizio, ma si risparmia sul lungo periodo. In un’epoca in cui ogni euro conta, pianificare il divertimento può fare la differenza tra un’uscita memorabile e un salasso economico.

Insomma, il divertimento ha un prezzo. La domanda è: siamo ancora disposti a pagarlo?