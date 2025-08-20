Medici non-vax? Sembra di no, sembra di sì… e la salute?

Dopo la revoca della commissione sono state espresse varie opinioni, in particolare quella della nostra primo ministro che aveva rilevato essere necessario il pluralismo anche nella scienza

Uno dei medici per i quali la commissione vaccini del ministero della Salute è stata sciolta e verrà rinominata, ci ha scritto. “io non sono un medico no-vax”. “Cancellatemi o ospitate le mie opinioni, altrimenti, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948, vi faccio causa”.

Aduc aveva riportato la notizia di un’agenzia stampa in cui si comunicava il successo della raccolta firme della petizione che chiedeva al ministro della Salute di non includere medici contrari ai vaccini. Come nostra consuetudine abbiamo riportato in calce alla notizia l’opinione di questo medico.

Dopo la revoca della commissione sono state espresse varie opinioni, in particolare quella della nostra primo ministro che aveva rilevato essere necessario il pluralismo anche nella scienza… confondendo, a nostro avviso, scienza e politica. Opinione che ancora oggi, da parte di altri esponenti del governo, continua ad essere affermata.

Noi non sappiamo se il medico (pediatra e omeopata) che ci ha minacciato di causa sia non-vax o meno… e, sinceramente, è un suo problema.

Abbiamo ritenuto opportuno dare notizia della vicenda e ci sembra di aver fatto bene.

I fatti e la pandemia Covid-19 non sono stati sufficienti a far capire come funziona la sanità pubblica e il ruolo che dovrebbero svolgere i decisori politici e sanitari. Il ministro della Salute ha nominato alcune persone per studiare il nostro futuro vaccinale, senza particolare attenzione al curriculum di alcuni di essi. Poi, sua decisione, ha rimediato, Bene. Ora ci arriva la diffida di questo medico. In questo caso noi siamo informatori e non politici. E crediamo che l’informazione faccia sempre bene, ma ognuno ha le sue opinioni….

Crediamo che forse, in ambito medico e politico ci sia molto da chiarire sui vaccini. Invitiamo le nostre istituzioni a farlo. Di Covid-19 ce n’è bastato uno… e avanza.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc