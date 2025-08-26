Furto in negozio a Trento: arrestata 30enne in via Torre Verde

Un furto in negozio a Trento, avvenuto in via Torre Verde, si è concluso con l’arresto di una donna di trent’anni. La prontezza della commessa e la tempestiva chiamata al 112 hanno consentito ai Carabinieri della Compagnia di Trento di intervenire in pochi minuti e di recuperare la refurtiva, costituita da alcuni profumi del valore complessivo superiore ai cento euro, poi riconsegnati al titolare. L’indagata sarà processata con rito direttissimo.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale dei Carabinieri, la donna avrebbe attirato l’attenzione della commessa con un pretesto per poi tentare di allontanarsi con i prodotti. La dipendente si è accorta subito di quanto stava accadendo e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le pattuglie della Sezione Radiomobile hanno raggiunto rapidamente la zona, rintracciando la sospetta ancora in possesso della merce sottratta. Dopo gli accertamenti di rito, la trentenne è stata condotta nelle camere di sicurezza del Comando di via Barbacovi, in attesa del procedimento giudiziario.

L’episodio del furto in negozio a Trento si colloca all’interno di una fase in cui, di fronte all’aumento dei furti ai danni di attività commerciali in città — evidenziato da commercianti e istituzioni locali — sono state avviate iniziative di vigilanza e prevenzione rafforzate. L’obiettivo resta quello di prevenire reati predatori, sostenere la sicurezza degli esercenti e garantire un contesto urbano più tutelato per i cittadini.

Resta naturalmente ferma la presunzione di innocenza nei confronti della persona arrestata, che sarà giudicata nelle sedi competenti. I fatti sono stati resi noti attraverso il comunicato ufficiale dei Carabinieri di Trento diffuso il 26 agosto 2025.