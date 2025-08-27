"Il romanzo che hai dentro. Guida personalissima alla scrittura autobiografica" di Matteo B. Bianchi

Tutti abbiamo una storia, ma sono pochi quelli che veramente si mettono a scriverla. La maggior parte di noi la lascia nel cassetto immaginario dei progetti futuri, dove finisce per restare, incompiuta o solo fantasticata. Forse, pensiamo, non è abbastanza interessante, non abbiamo tempo, non sappiamo da dove iniziare o come costruire un meccanismo narrativo avvincente.

Della scrittura autobiografica, Matteo B. Bianchi ne ha fatto una cifra stilistica: dopo i romanzi in cui si è confrontato con la sua adolescenza, con il lutto, il dolore e la scoperta di sé, in Il romanzo che hai dentro ci apre le porte della sua officina narrativa: trasforma la sua esperienza in consigli preziosi, esplora le opere di altri scrittori che si sono confrontati con il memoir, elabora esercizi e ci mette in guardia dai problemi che dovremo affrontare, ma non solo. Pagina dopo pagina, il processo di scrittura diventa un atto rivelatorio.

Confrontarci con il foglio bianco significa guardarci dentro, immergerci nella nostra coscienza profonda, rivelare speranze e paure, fronteggiare l’angoscia e l’amore. Non importa se stiamo scrivendo un testo privato, destinato solo alla famiglia e agli amici, o se inseguiamo il sogno di una pubblicazione, alla fine della lettura di questo personalissimo manuale avremo chiare le coordinate del nostro percorso, saremo pronti a salvare la nostra storia dall’oblio del tempo.

Perché tutti abbiamo dentro un romanzo, e grazie alla guida esperta di Matteo B. Bianchi possiamo cominciare ad affrontare la prima pagina della nostra vita.

MATTEO B. BIANCHI è una figura poliedrica del panorama culturale italiano. Scrittore, editor e autore televisivo di programmi di successo, è una voce autorevole e appassionata nel campo della scrittura creativa. Dal 2022 è direttore editoriale di Accento, casa editrice fondata da Alessandro Cattelan. È anche il direttore di “’tina”, una rivista indipendente di narrativa che dal 1996 offre una piattaforma agli scrittori emergenti. Tra i suoi libri ricordiamo Generations of love (1999, 2016), Maria accanto (2017) e La vita di chi resta (2023).

(Fonte: Utet)