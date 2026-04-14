Io sono Adele, il nuovo romanzo di Csaba dalla Zorza

Dal 5 maggio Csaba dalla Zorza torna in libreria con Io sono Adele, nuovo romanzo pubblicato da Marsilio. Il libro riporta al centro Adele Casagrande, già incontrata dai lettori ne La governante, e la accompagna in una stagione della vita in cui il tempo non chiude, ma riapre. A sessant’anni, infatti, la protagonista decide di ricominciare.

La sua è una vita che dall’esterno potrebbe apparire compiuta: una posizione professionale riconosciuta, un ruolo costruito nel tempo, una biografia ordinata. Ma dentro quell’ordine si muove una crepa. I figli sono ormai grandi, i tradimenti del marito non fanno più male come un tempo, senza per questo essere stati davvero dimenticati, e qualcosa dentro Adele chiede una risposta diversa. Non più resistere, ma capire se sia ancora possibile essere se stessa e lasciarsi amare.

Per sparire dalle aspettative e dalla ripetizione dei giorni, Adele sceglie Villeneuve-lès-Avignon, in Provenza, luogo che conosce bene ma dove nessuno conosce lei. Qui il nuovo lavoro da governante la porta dentro una famiglia che regge più per convenzione che per armonia. E proprio in quello spazio domestico, fatto di gesti, silenzi, cura degli oggetti e discrezione, la protagonista comincia anche a rimettere mano alla propria storia.

Il romanzo, secondo quanto anticipato dall’editore, intreccia immaginazione e momenti autobiografici e lavora su temi riconoscibili: le ferite familiari, il peso dei segreti, le tracce dell’infanzia nella vita adulta, la tensione tra dovere e desiderio. Ma il nucleo più forte sta probabilmente in un’altra domanda, più semplice e più universale: se davvero, anche dopo i sessant’anni, si possa ancora scegliere, cambiare e vivere la vita che si desidera.