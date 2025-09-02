Azione Universitaria Trento: confermato l’accreditamento, ora il rilancio

L’Università di Trento ha confermato l’accreditamento di Azione Universitaria Trento, siglando un passaggio cruciale per la rappresentanza studentesca e aprendo la strada a una nuova fase di impegno.

La decisione giunge dopo settimane di discussioni e contestazioni che non hanno però frenato il percorso del gruppo. «Per noi – spiegano i rappresentanti – questo riconoscimento è il risultato di un lavoro costante, svolto con serietà e determinazione. Abbiamo sempre scelto di dare priorità alle esigenze degli studenti, senza lasciarci condizionare da logiche di scontro».

Nella comunicazione ufficiale, l’Ateneo ha richiamato tutta la comunità accademica all’osservanza dello Statuto e del Codice Etico. Parole accolte con rispetto da Azione Universitaria, che rivendica da sempre l’importanza di principi come rispetto reciproco, libertà di pensiero e partecipazione attiva.

«Sono i valori che guidano la nostra azione quotidiana – prosegue la nota – e che intendiamo rafforzare attraverso nuove iniziative».

Per il gruppo studentesco il traguardo non è un punto di arrivo, ma l’occasione per rilanciare con più energia. «Non arretriamo, ma rilanciamo – ribadiscono –. Continueremo a trasformare le richieste degli studenti in proposte concrete, così da migliorare in modo reale la vita universitaria».

Il messaggio finale resta chiaro: Azione Universitaria Trento vuole essere una voce libera, propositiva e costruttiva, capace di rappresentare le diverse anime della comunità studentesca senza cedere a contrapposizioni sterili.

Con il nuovo accreditamento, il gruppo guarda ora al futuro con la determinazione di chi intende consolidare il proprio ruolo all’interno dell’Ateneo e contribuire a una partecipazione studentesca più forte e inclusiva.