È morto Giorgio Armani, a 91 anni, il signore della moda italiana. Non solo un marchio, non solo uno stilista, ma un simbolo nazionale, uno di quei pochi italiani che, con ago e filo, hanno reso l’Italia grande nel mondo.

Lo chiamavano “Re Giorgio”, ma lui non amava le corone. Preferiva il silenzio operoso, il rigore del taglio perfetto, il colore neutro che parlava da solo. Armani non inventava scandali: inventava giacche. Eppure, con quella semplicità, ha vestito presidenti e attori, modelle e campioni, ridisegnando il nostro immaginario collettivo.

Nato a Piacenza, cresciuto tra difficoltà e provincia, arrivò a Milano e iniziò come vetrinista alla Rinascente. Da lì una lenta scalata, fatta di talento e ossessione per i dettagli. Nel 1975, insieme al compagno di vita Sergio Galeotti, fondò la maison che avrebbe cambiato la moda italiana. Poi venne Hollywood: Richard Gere in American Gigolo che indossa Armani, e il mondo si inchina.

Armani fu il primo a trasformare il red carpet in una passerella globale. Il primo a trasmettere sfilate in streaming, quando internet era ancora roba da pionieri. Il primo a capire che lo stile poteva essere anche hotel, ristoranti, arredi: Armani/Casa, Armani Hotels, Armani ovunque.

Eppure, dietro il mito, c’era sempre l’uomo schivo. Quello che in piena pandemia aprì il portafoglio e donò milioni per gli ospedali. Quello che non si sposò mai, che non ebbe figli, ma che fu padre di un’estetica, di un’idea precisa di Italia: sobria, elegante, rispettata.

Con la sua morte, se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della generazione che fece del Made in Italy un marchio mondiale. Oggi non si piange solo lo stilista, ma un pezzo della nostra storia nazionale, un frammento di quell’Italia che ci garantisce di essere guardati con rispetto.