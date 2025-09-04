Una stazione di ricarica per auto elettriche nel cuore di Ala: l’ex pesa diventa green hub sulla Statale 12

Ad Ala la storia incontra l’innovazione. Dove un tempo sorgeva la vecchia pesa pubblica, oggi c’è una moderna stazione di ricarica per auto elettriche, un servizio sempre più richiesto che guarda al futuro della mobilità.

Le nuove colonnine, attive da pochi giorni e gestite da Neogy, si trovano in corso Passo Buole (Statale 12), all’altezza del centro storico: una posizione strategica e facilmente accessibile per residenti, viaggiatori e turisti. L’area, di proprietà comunale, è stata concessa gratuitamente a Neogy per dieci anni, in virtù di un accordo che non ha comportato alcun costo per il Comune.

La stazione dispone di due stalli dedicati alla ricarica elettrica, con una potenza complessiva di 95 kW, e di altri due stalli “bianchi” utilizzabili come parcheggi. L’utilizzo è semplice: basta un abbonamento tramite app o un rapido pagamento via QR code, seguendo le istruzioni riportate sui display.

«È un servizio molto richiesto, soprattutto dagli ospiti stranieri – spiega il sindaco Stefano Gatti – che contiamo di intercettare anche grazie al nuovo polo museale. La posizione è strategica: chi ricarica l’auto può approfittarne per visitare il centro storico. È anche un ulteriore passo verso il rispetto dell’ambiente».

Le colonnine della ex pesa vanno ad aggiungersi a quelle già operative in via Manzoni e ad altre installazioni private presenti sul territorio.