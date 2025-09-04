Home » Attualità » Una stazione di ricarica per auto elettriche nel cuore di Ala: l’ex pesa diventa green hub sulla Statale 12
Attualità

Una stazione di ricarica per auto elettriche nel cuore di Ala: l’ex pesa diventa green hub sulla Statale 12

Settembre 4, 2025
redazione
2 minuti di lettura
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Ad Ala la storia incontra l’innovazione. Dove un tempo sorgeva la vecchia pesa pubblica, oggi c’è una moderna stazione di ricarica per auto elettriche, un servizio sempre più richiesto che guarda al futuro della mobilità.

Le nuove colonnine, attive da pochi giorni e gestite da Neogy, si trovano in corso Passo Buole (Statale 12), all’altezza del centro storico: una posizione strategica e facilmente accessibile per residenti, viaggiatori e turisti. L’area, di proprietà comunale, è stata concessa gratuitamente a Neogy per dieci anni, in virtù di un accordo che non ha comportato alcun costo per il Comune.

La stazione dispone di due stalli dedicati alla ricarica elettrica, con una potenza complessiva di 95 kW, e di altri due stalli “bianchi” utilizzabili come parcheggi. L’utilizzo è semplice: basta un abbonamento tramite app o un rapido pagamento via QR code, seguendo le istruzioni riportate sui display.

«È un servizio molto richiesto, soprattutto dagli ospiti stranieri – spiega il sindaco Stefano Gatti – che contiamo di intercettare anche grazie al nuovo polo museale. La posizione è strategica: chi ricarica l’auto può approfittarne per visitare il centro storico. È anche un ulteriore passo verso il rispetto dell’ambiente».

Le colonnine della ex pesa vanno ad aggiungersi a quelle già operative in via Manzoni e ad altre installazioni private presenti sul territorio.

Tags
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by