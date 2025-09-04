UniTrento. Scoprire Trento attraverso i sensi: lunedì 8 settembre l’evento

Un momento di partecipazione collettiva per immaginare una diversa progettazione fisica e sensoriale dello spazio cittadino e che utilizza l'approccio della citizen science.

Trento diventa campo di prova per approcci nuovi e collaborativi all’esperienza urbana.

La proposta si intitola “Sensing Trento. Approcci (multi)sensoriali per caratterizzare, progettare e vivere la città alla luce delle sfide ambientali”, ed è organizzata dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università di Trento.

L’evento è in programma lunedì 8 settembre dalle 14 alle 18:30 e si svolge nell’aula Kessler del Palazzo di Sociologia (Trento – Via Verdi, 26).

La giornata sarà articolata in una passeggiata sensoriale aperta a chiunque (il limite è di quaranta partecipanti), con partenza alle 14 dal Palazzo di Sociologia. La camminata si snoderà lungo un percorso ad anello nel centro storico di Trento e attraversa ambienti diversi da un punto di vista sensoriale.

Durante il tragitto verranno raccolti dati e osservazioni personali dei partecipanti, percezioni e valutazioni dei paesaggi visivi, termici, sonori e olfattivi. L’obiettivo è coinvolgere la popolazione nella raccolta di dati ambientali e nella proposta di soluzioni per la città, sempre più alle prese con sfide climatiche, stress termico, inquinamento ambientale urbano, trasformazioni e regolamenti.

A seguire, alle 16:30 nell’aula Kessler del Palazzo di Sociologia, una tavola rotonda aperta al pubblico con studiosi e studiose provenienti da diverse università italiane e straniere.

Sarà questa un’occasione per condividere esperienze, ricerche e strumenti per una pianificazione e una progettazione urbana basata su approcci multisensoriali, con il contributo di persone addette ai lavori, cittadini e cittadine, rappresentanti delle amministrazioni.

Dall’Università di Trento hanno inoltre chiarito come l’intera iniziativa sia aperta alla cittadinanza. Per partecipare ci si può prenotare a questo link.

Il convegno sarà anche trasmesso in diretta streaming. Il link per la partecipazione sarà inviato nella e-mail di registrazione il giorno prima dell’evento a chi ne facesse richiesta.

(Fonte e per maggiori informazioni: Università di Trento)