Home » EVENTI » UniTrento. Scoprire Trento attraverso i sensi: lunedì 8 settembre l’evento
Cultura EVENTI Uncategorized

UniTrento. Scoprire Trento attraverso i sensi: lunedì 8 settembre l’evento

Settembre 4, 2025
redazione
2 minuti di lettura
photocredit: wikimedia - Gianni o O
Un momento di partecipazione collettiva per immaginare una diversa progettazione fisica e sensoriale dello spazio cittadino e che utilizza l'approccio della citizen science.  
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn
Trento diventa campo di prova per approcci nuovi e collaborativi all’esperienza urbana.

Un momento di partecipazione collettiva per immaginare una diversa progettazione fisica e sensoriale dello spazio cittadino e che utilizza l’approccio della citizen science.  

La proposta si intitola “Sensing Trento. Approcci (multi)sensoriali per caratterizzare, progettare e vivere la città alla luce delle sfide ambientali”, ed è organizzata dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università di Trento.

L’evento è in programma lunedì 8 settembre dalle 14 alle 18:30 e si svolge nell’aula Kessler del Palazzo di Sociologia (Trento – Via Verdi, 26).

La giornata sarà articolata in una passeggiata sensoriale aperta a chiunque (il limite è di quaranta partecipanti), con partenza alle 14 dal Palazzo di Sociologia. La camminata si snoderà lungo un percorso ad anello nel centro storico di Trento e attraversa ambienti diversi da un punto di vista sensoriale.

Durante il tragitto verranno raccolti dati e osservazioni personali dei partecipanti, percezioni e valutazioni dei paesaggi visivi, termici, sonori e olfattivi. L’obiettivo è coinvolgere la popolazione nella raccolta di dati ambientali e nella proposta di soluzioni per la città, sempre più alle prese con sfide climatiche, stress termico, inquinamento ambientale urbano, trasformazioni e regolamenti.

A seguire, alle 16:30 nell’aula Kessler del Palazzo di Sociologia, una tavola rotonda aperta al pubblico con studiosi e studiose provenienti da diverse università italiane e straniere.

Sarà questa un’occasione per condividere esperienze, ricerche e strumenti per una pianificazione e una progettazione urbana basata su approcci multisensoriali, con il contributo di persone addette ai lavori, cittadini e cittadine, rappresentanti delle amministrazioni.  

Dall’Università di Trento hanno inoltre chiarito come l’intera iniziativa sia aperta alla cittadinanza. Per partecipare ci si può prenotare a questo link.

Il convegno sarà anche trasmesso in diretta streaming. Il link per la partecipazione sarà inviato nella e-mail di registrazione il giorno prima dell’evento a chi ne facesse richiesta.

(Fonte e per maggiori informazioni: Università di Trento)

Tags
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by