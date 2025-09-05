Home » Attualità » Bollette e pratiche commerciali scorrette. Tar Conferma. Denunciare conviene
Attualità

Bollette e pratiche commerciali scorrette. Tar Conferma. Denunciare conviene

Settembre 5, 2025
redazione
2 minuti di lettura
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Il Tar del Lazio ha confermato una sanzione di 1.880.000 euro verso Ubroker, gestore di servizi energetici che, multato nel 2022, aveva fatto appello al tribunale amministrativo.

Si tratta di  pratiche commerciali scorrette sulle informazioni relative al servizio che offriva, su sconti che non erano tali, sulla responsabilità solidale del nuovo utente rispetto ai sospesi del precedente, e su spese aggiuntive non preventivate se non si pagava con domiciliazione bancaria.

Una sentenza che ci dimostra che, anche quando il gestore inadempiente fa il “duro” appellandosi alla giustizia, alcune pratiche scorrette sfacciate (e purtroppo diffuse) come quelle per cui Ubroker è stato condannato, continuano ad esser tali.

Una cosa importante dobbiamo considerare. Denunciare tutte le inadempienze, anche le più piccole, è appagante, per se stessi, per la giustizia e per l’economia.

Il primo ostacolo a questo tipo di denunce è proprio l’utente che – disinformazione, distrazione o poca voglia di impegnarsi, magari per piccoli soprusi – non denuncia ad Antitrust. Dobbiamo però partire da un presupposto importante: l’utente non è un soggetto isolato, ma parte di una comunità e di un’economia che al primo posto deve mettere il rispetto delle regole; e l’utente diventa il soggetto più importante, in quanto primo anello di un controllo di legalità, per, quantomeno, ridurre il danno di chi usa il proprio business come un clava di illegalità.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

Tags
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by