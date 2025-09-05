Parto trigemino a Verona: mamma e papà diventano genitori di tre gemellini in un colpo solo

All’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento è andata in scena una nascita che ha dell’eccezionale: un parto trigemino ha portato alla luce due femminucce e un maschietto, tutti in buone condizioni insieme alla loro mamma.

La protagonista è Kainat, poco più che trentenne, insieme al marito Saeed, entrambi originari del Pakistan. In poche ore si sono ritrovati genitori di tre bambini, che insieme pesano 4,8 chili: un evento che la scienza registra solo una volta ogni 8 mila gravidanze spontanee.

Il parto è stato eseguito con taglio cesareo programmato, anticipato di alcune settimane rispetto alla data prevista, per ridurre i rischi sia per la mamma sia per i neonati. Alla nascita, i tre gemellini pesavano rispettivamente 1,3, 1,6 e 1,9 chili. Sono stati immediatamente presi in carico dagli specialisti dell’Alto rischio ostetrico e dalla Terapia intensiva neonatale diretta dal dottor Renzo Beghini.

parto trigemino Verona

Le loro condizioni sono giudicate buone, con prognosi favorevole. Anche la mamma è stata assistita attentamente nel post-operatorio e sta bene.

Il cesareo trigemino è stato gestito da un’équipe composta da ginecologi, ostetriche, neonatologi e infermieri. In sala operatoria hanno guidato l’intervento la dottoressa Chiara Casola e il dottor Stefano Scarperi, con il supporto della caposala ostetricia Desirée Merlini e della caposala della terapia intensiva neonatale Sara Sperotto.

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia B, diretto dal dottor Valentino Bergamini, si conferma così punto di riferimento per la gestione delle gravidanze ad alto rischio.

parto trigemino Verona

Le nascite trigemine restano un evento straordinario: nelle gravidanze naturali avviene un caso ogni 8 mila, mentre la frequenza aumenta solo in caso di procreazione medicalmente assistita.