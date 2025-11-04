A Borgo Trento giornata da record: 20 nascite in 24 ore, mamme e bimbi tutti bene

Ventuno ore, undici sale parto, un via vai continuo di ostetriche, medici, neonatologi, anestesisti e due équipe di Ostetricia e Ginecologia che si sono alternate senza sosta. È accaduto ieri all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, a Verona, dove in appena 24 ore sono venuti alla luce venti bambini: quattordici maschi e sei femmine. Un piccolo record per la struttura, che ha gestito senza intoppi un picco di parti che raramente si vede in un’unica giornata.

Le mamme stanno tutte bene e lo stesso vale per i neonati: tredici i parti naturali, cinque quelli avvenuti con taglio cesareo, due i parti gemellari. Solo due bambini sono nati in anticipo rispetto alla gestazione e, come da prassi, sono stati affidati alle cure della Terapia intensiva neonatale.

La corsa contro il tempo è stata coordinata dalle due unità di Ostetricia e Ginecologia, dirette dal professor Stefano Uccella e dal dottor Valentino Bergamini. Dalle ostetriche ai medici specializzandi, dai neonatologi agli anestesisti, il personale ha coperto tutti e tre i turni, continuando nel frattempo anche l’attività ordinaria del Pronto soccorso ostetrico e della Neonatologia. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, si è trattato di una prova impegnativa ma pienamente riuscita.

“Ricorderemo la giornata di ieri – ha spiegato il professor Uccella – perché venti parti in ventiquattro ore mettono inevitabilmente sotto pressione le strutture e chi ci lavora. Ma tutto è andato bene, le mamme e i bambini stanno bene e non c’è stata nessuna criticità. È una grande soddisfazione per tutti noi”.

Anche il dottor Bergamini ha sottolineato il lavoro svolto dalle équipe: “È stato un test da sforzo superato in maniera brillante. Il personale ostetrico e infermieristico ha gestito tutto in modo perfetto. E mi permetto anche una nota romantica: nove mesi fa era San Valentino… forse qualche effetto lo ha avuto”.

L’ultimo picco significativo dell’anno risaliva al 20 agosto, quando in un solo giorno si erano registrate quattordici nascite. Questa volta il traguardo è stato ancora più sorprendente. Per il direttore generale Callisto Marco Bravi si tratta della prova concreta di quanto l’Ospedale della donna e del bambino sia diventato un presidio di riferimento: “Quando una giornata così intensa si conclude con una notizia positiva, è una grande soddisfazione per tutti. Professionalità, organizzazione e dedizione del personale dimostrano la forza di questa struttura e la sua capacità di rispondere a qualsiasi emergenza”.

Tra le foto di gruppo, oltre ai professionisti in camice, anche tre neomamme con i loro piccoli: Michela Greppi con Margherita e Leonardo, Maria Kolomiets con Damiano e Federica Ambrosi con Gabriele. Il sorriso di chi arriva al termine di un’attesa lunga nove mesi, in un giorno che a Verona ricorderanno per molto tempo.