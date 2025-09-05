Riapre l’ufficio postale di Sant’Orsola rinnovato

L’ufficio postale di Sant’Orsola in Val Fersina ha riaperto le porte dopo un periodo di lavori di ristrutturazione che ne hanno completamente cambiato il volto. L’intervento, inserito nel progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, ha l’obiettivo di portare nei piccoli comuni i principali servizi della Pubblica Amministrazione, contribuendo al rilancio delle comunità locali e al rafforzamento della coesione sociale.

Gli spazi dell’ufficio sono stati interamente rinnovati con nuovi arredi, colori moderni e soluzioni a basso impatto ambientale. La sala dedicata all’accoglienza dei cittadini dispone ora di un percorso dedicato alle persone non vedenti, di un’illuminazione a led a basso consumo e di uno sportello ribassato pensato per rendere più agevole l’accesso ai servizi. Una scelta che sottolinea come anche in una piccola realtà di montagna si possa puntare su qualità, sostenibilità e inclusione.

Il nuovo ufficio postale di Sant’Orsola non offre soltanto i servizi tradizionali, ma diventa punto di riferimento per numerose pratiche legate alla vita quotidiana. Qui si possono richiedere certificati anagrafici e di stato civile, consultare i cedolini pensionistici e ottenere documenti fiscali attraverso i collegamenti con l’INPS e con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. In prospettiva, verranno introdotte anche funzioni legate alla giustizia amministrativa, come la presentazione delle istanze per la nomina dell’amministratore di sostegno.

Il progetto Polis, finanziato con fondi del PNRR e di Poste Italiane, riguarda in provincia di Trento ben 134 comuni, dei quali già 93 hanno completato gli interventi previsti. Si tratta di un’operazione che va controcorrente rispetto alla progressiva chiusura di sportelli e servizi nei territori periferici, restituendo alle comunità una presenza concreta dello Stato e un presidio utile alla quotidianità.

L’ufficio postale di Sant’Orsola è a disposizione con il consueto orario: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. Un piccolo tassello, ma significativo, per mantenere viva la rete di servizi in un’area che, pur lontana dai grandi centri, non rinuncia ad avere un collegamento diretto con la modernità e con l’amministrazione pubblica.